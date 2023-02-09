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紫光上師 全球佈施健康法會 2/11舉行

洛杉磯訊
紫光上師將於2月11日舉辦「紫光上師全球佈施健康大法會」。
紫光上師將於2月11日舉辦「紫光上師全球佈施健康大法會」。

時隔三年，疫情仍然在續，開放解封，每天傳來的是染疫和死亡人數的攀升，而我們對於身邊的人是否是陽性，也無從知曉。這些讓身在其中的我們，生活在忐忑不安及壓力之中。

光環密宗創立者紫光上師，此次應全球健康推動聯合會、及加州各界社團代表的邀請再次到加州傳法，將於2月11日舉辦一場「紫光上師全球佈施健康大法會」，時間是2月11日（周六）下午1時30分，地點在Bonita Center for the Arts（地址是822 W Covina Blvd, San Dimas）。聯繫電話是626-361-7549或518-853-1873。

日前紫光上師（圖中）為此特舉辦了一場記者會，紫光上師在會中介紹此次法會的內容。紫光上師表示，佛學也是醫學，能治療人類「身、心、靈」，是超醫學； 這次在南加舉辦健康法會的目的就是讓大家獲得身心的健康，化解疫情健康危機，傳播光環密宗健康密法，拉動東西方文化互動。參加者將對提升免疫力、高血壓、糖尿病、抑鬱、失眠等症狀有所助益。法會隨喜功德，所有善款將用於寺廟建設，歡迎各界有緣參加。

紫光上師四十多年來於全世界巡迴傳法佈教，所傳授的大圓滿健康密法，讓無數眾生受益。

在完成健康大法會後，紫光上師還將繼續在洛杉磯傳法，並應信徒要求開設「健康密法班」和「光環密宗密法調理班」，與廣大信眾結緣，共建「健康之家」。

加州 醫學 疫情

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