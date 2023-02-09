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日本12日遊 含過境台灣機票全包價3299元

洛杉磯訊
世紀旅遊舉辦的「全包式日本7城市12日遊＋過境台灣國際往返機票」活動將於2月底截止報名。（業者提供）
世紀旅遊舉辦的「全包式日本7城市12日遊＋過境台灣國際往返機票」活動將於2月底截止報名。（業者提供）

世紀旅遊舉辦的「全包式日本7城市12日遊＋過境台灣國際往返機票」，將於3月15日出發，每人3299元，報名截止2月28日，想有趟日本精彩行程者可把握時間報名。

日元兌美元貶值創出約32年來新低，現在去日本正是好時機。 這項行程，繼世紀旅遊全包式繽紛15日歐洲遊普受歡迎後，世界日報仍為媒體贊助單位。

此次行程將造訪：東京、日光、富士五湖、高山、名古屋、奈良、白川鄉、京都、大阪，讓民眾能在短時間內漫遊日本最多景點。行程中將包含豪華旅遊巴士、精選8晚4星級豪華酒店和2晚日式溫泉酒店及所有酒店早餐、中文導遊、參觀景點門票、4午餐+3晚餐、國際機票 (美國各大城市均可出發)。另外贈送免費過境台灣，可選擇出團前先自行去台灣再從台灣出發去日本，或者團後從日本再去台灣。

世紀旅遊考慮到沒去過台灣的讀者或者想隨團行程的讀者，特別提供額外的台灣環島7日遊，一人899元。此團是為参加此次3月15日出發的「日本12天遊」的延續、特殊定制的行程，無法單獨購買此六天環島行程。包含：大阪行程结束後大阪到台北延伸機票和台北返回美國延伸機票、台灣6晚4星级酒店和酒店早餐、行程中所列的午餐和晚餐、行程中使用的豪華巴士餐、中文導遊、行程參觀門票。

該旅行社顧問Simon錢說，他們最大特色是包機票和酒店。3月份是櫻花季也是旅遊的旺季，現在因機票價格大幅上漲，很多旅行社產品都不含機票，但他們旅行社報價包含往返機票和4星級酒店，增加客人參團的便利性和舒適性。

報名及詳情可去電洽詢626-666-6999 或1-805-609-6090。世紀旅行社地址在2956 E. Colorado Blvd., Ste 120, Pasadena。

日本 世界日報

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