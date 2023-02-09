領健保補助 收入卻高過預期 如何處理

報稅季節即將來臨，「全民保險」提醒過去一年有透過「加州全保」申請健保補助的民眾，務必要向「加州全保」索取2022年的健保證明1095-A並提供給會計師。保費補助是根據申請時的預估收入來決定，因此在申報個人所得稅時會根據你2022年實際的收入，來重新判斷應得到的保費補助。如果收入低於預期，可用退稅的形式拿回額外的補助；如果收入高於預期，則需要用補稅的方式退還多餘的補助。

日前有幾位客戶與全民保險聯繫，談到過去一年的收入多過預期，除了需要多繳稅，已經拿到的補費補助也需要退還給國稅局，一時之間拿不出這麼多錢該怎麼辦？ 全民保險建議投保人如果有勞動收入，如 W-2或1099，可以開設個人退休 帳戶（IRA）來降低收入。49歲及以下的民眾，2022年每人最多可存入$6,000；50歲及以上的民眾則最多可以存入$7,000 。

存放於IR的資金不僅可以抵扣當年度所得稅，收益更可以延緩繳稅直到提領時再來計算所得稅。退休帳戶中的資金可以選擇投放在安全性的投資 例如定存、固定利息年金、收入型年金等，或投放在風險較高的投資例如投資型年金、基金、股票等以賺取更高的收益。目前因市場波動大，聯邦利率上漲，零風險保證回報的「固定利息年金」產品受到歡迎，對於不想承擔風險的投資人是不錯的選擇。

全民保險提供優質的服務，榮獲超過200條5星好評。如果想了解更多關於健保補助或退休帳戶的細節，可聯繫全民保險。全民保險幫助企業與社區家庭，打造優質的保險理財規畫，提供個人醫療保險 、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規畫、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規畫等。羅蘭岡總公司電話626-363-2228，地址17506 Colima Road，#201，Rowland Heights。 爾灣分公司電話949-943-1789，地址980 Roosevelt，#200A，Irvine。網址 www.anyinsurances.com。