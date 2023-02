美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財 2023盛大年會及高峰論壇隆重舉辦

美國奧淇國際金融美國宏盛保險與理財總裁黃海蒂與全美頂尖500強金融保險公司負責人接受采訪

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險 與理財,2023盛大年會高峰論壇「和衷共濟 勵志竭精Together, We are Stronger」於日前在爾灣萬豪酒店隆重舉辦!全美頂尖500強知名金融保險公司Allianz, Corebridge Financial, Global Atlantic, Symetra, National life Group, Prudential, Nationwide, National Western Life, Lincoln Financial Group, MassMutual, Assurity, Pan American Life Insurance Group,以及來自全美各地的金融保險精英,律師,會計師,地產經紀及各行業專業人士,社區領袖等歡聚一堂。

開幕式上美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財總裁兼CEO 黃海蒂致開幕辭,她向所有人表達衷心的感謝和良好的祝愿。回顧過去的一年,傲人的業績離不開同舟共濟的合作夥伴們鼎力支持。並分別為2022年的鑽石、白金、黃金合作夥伴及年度最佳員工進行了表彰和嘉獎。

美國奧淇國際金融美國宏盛保險與理財總裁兼CEO – 黃海蒂Haidi Huang

美國本土業績創歷年新高,外國人市場從未放棄,維持了市場份額。官方youtube頻道,奧淇宏盛財富通,新增「奧淇洞見」和「理財技巧」的欄目,廣受歡迎;對理財顧問的專業培訓,更系統地進行,在理論知識,產品技術與實戰銷售方面都更上一層樓。

展望2023年,隨著經濟衰退風險逐漸清晰,利息調控節奏落實,股票、房地產等各類資產價格終將觸探底,迎來新的上漲週期。加上亞洲地區逐步開放通關,經濟開始恢復,以及全球老齡化的趨勢下,長期護理、年金、壽險 等作為具有分散風險特性的產品,在客人的財務規劃中是地基一般的存在,其需求將會不斷增加,金融保險行業有著絕佳的發展前景。

美國奧淇宏盛會繼續發揚「深」與「精」的企業文化,優化培訓內容,提升服務質量,探索合作資源,更好地支持合作夥伴和理財顧問,竭盡全力,滿足客戶在全球資產配置、稅務規劃、財富傳承、企業延續、教育基金以及退休 計劃等方面的需求,並把業務重點放在全球高淨值客群的財務規劃上。這正是今年主題「和衷共濟,勵志竭精」寓意所在。

高峰論壇,總裁黃海蒂與萬通貸款總裁James Jin、Wendy Doo律師,施啟祥會計師

2023年高峰論壇,總裁兼CEO黃海蒂與美國萬通貸款 創始人兼總裁James Jin、美國Doo and Chong律師事務所創始人兼合夥人Wendy Doo律師,北美華人會計師協會監事長Johnny Shih施啟祥會計師,圍繞薪資,美聯儲加息;中小企業及自雇主貸款,中小企業及自雇主貸款;新移民如何制定稅務與理財規劃等進行了探討。

該公司擁有4000多名熟悉財務管理及保險與理財的高端專業人士,在全美20個分公司為您提供最完善的專業服務,可電1-800-340-1688,地址18631 E. Gale Ave., City of Industry, CA 91748。