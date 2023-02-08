我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

亞凱迪亞原味店新張 港式美食/廣式點心

【洛杉磯訊】

位於亞凱迪亞市的「原味店」旗艦店，於日前開幕，提供各種港式美食及各式風味小炒，更增設各類廣式點心。

「原味店」旗艦店開張當天，有國會議員、地方市長和議員、聯盟主席、商會主席及商界名人出席，並有剪綵儀式(見圖)，場面熱鬧。

開創於2008年的原味店(Delicious Food Conner)，一直為南加華人社區，供應各種港式美食，其中絲襪奶茶、西多士、混醬腸粉、煲仔飯加上各式風味小炒，多年來皆是南加華人社區的人氣食物。加上粥、粉、麵、飯、港式小炒、港式小食、特色點心、湯、鑊氣小炒、港式燒臘、冷熱飲品的早餐、午餐和晚餐等。

擁有多間原味店的KC Lin，90年代移民美國，希望將富有人情味的香港茶餐廳文化，帶到更多的地方。除迪亞市的旗艦店及蒙特利公園市、鑽石吧與爾灣的分店外，他的團隊計劃在西科維納、羅蘭岡、奇諾岡與爾灣等開設更多分店。

亞凱迪市原味店電話626-662-2328，地址855 S. Baldwin Ave., Arcadia，詳情可到www.DFCCafe.com瀏覽。

南加 華人 美食

上一則

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

下一則

歷史拼圖／酪梨也是移民 名牌Hass發跡有故事

延伸閱讀

渡邊直美激瘦20公斤 現身台灣吃美食

渡邊直美激瘦20公斤 現身台灣吃美食
TACF新任會長管毅秀 維護社區治安

TACF新任會長管毅秀 維護社區治安
昌興珠寶 展銷寶璣9075兔年限定腕錶

昌興珠寶 展銷寶璣9075兔年限定腕錶
中餐廳手機點餐多收1元 系統費轉嫁消費者惹議

中餐廳手機點餐多收1元 系統費轉嫁消費者惹議
世報年節展 忠犬俱樂部秀寵物 趣味表演有看頭

世報年節展 忠犬俱樂部秀寵物 趣味表演有看頭
連四任 羅蘭岡教委陳正治就職

連四任 羅蘭岡教委陳正治就職

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

世界晚報／台女軍官疑再曝5段性愛片 從軍營搬到民宅了

2023-02-04 22:54
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

2023-01-31 16:06
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）

超愛台灣珍奶 西語裔一次花千元狂點70多杯 華商「累瘋」

2023-01-31 15:09

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑