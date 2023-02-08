亞凱迪亞原味店新張 港式美食/廣式點心

位於亞凱迪亞市的「原味店」旗艦店，於日前開幕，提供各種港式美食 及各式風味小炒，更增設各類廣式點心。

「原味店」旗艦店開張當天，有國會議員、地方市長和議員、聯盟主席、商會主席及商界名人出席，並有剪綵儀式(見圖)，場面熱鬧。

開創於2008年的原味店(Delicious Food Conner)，一直為南加 州華人 社區，供應各種港式美食，其中絲襪奶茶、西多士、混醬腸粉、煲仔飯加上各式風味小炒，多年來皆是南加華人社區的人氣食物。加上粥、粉、麵、飯、港式小炒、港式小食、特色點心、湯、鑊氣小炒、港式燒臘、冷熱飲品的早餐、午餐和晚餐等。

擁有多間原味店的KC Lin，90年代移民美國，希望將富有人情味的香港茶餐廳文化，帶到更多的地方。除迪亞市的旗艦店及蒙特利公園市、鑽石吧與爾灣的分店外，他的團隊計劃在西科維納、羅蘭岡、奇諾岡與爾灣等開設更多分店。

亞凱迪市原味店電話626-662-2328，地址855 S. Baldwin Ave., Arcadia，詳情可到www.DFCCafe.com瀏覽。