佳信聯邦醫療健保資訊註冊中心 啟用

佳信聯邦醫療健保資訊註冊中心服務團隊。(業者提供)

佳信健保 服務提供的「聯邦醫療健保資訊註冊中心」新地點，位於529 E. Valley Blvd., #118B, San Gabriel, CA(太陽城廣場地下)，已於日前正式啟用，有關詳情可電其服務團隊1-888-338-0546查詢或預約。

「佳信健保服務」創辦人黎淑妍(Yin Lai)，有超過26年的專業聯邦醫療健保經驗，她曾經受雇於兩家美國500強保險公司，深入了解聯邦醫療紅藍卡 和州政府白卡 的運作，用這豐富的經驗，來訓練超過數百位聯邦醫療專業顧問。

「佳信健保服務」經紀顧問團隊，精通粵語、國語、越南語、菲律賓語、韓語、西班牙語等。總辦事處位於聖蓋博市，另在南北加州有十多個分公司和註冊站，如Alhambra、Monterey Park、Rosemead、San Gabriel、Covina、Rowland Heights、City of Industry、大理市、三藩市、聖荷西、和紐約市布魯克林等都有分公司或註冊站，

為健保服務提供一站式，一對一的諮詢，註冊和會員服務。主要提供紅藍卡聯邦醫療健保計劃，如中心健保、福全健保、益新健保、藍十字健保、康寧健保、維家健保、惠安納健保、民選健保、聯合健保、藍盾健保、東華健保、帝國健保、Aetna、LA Care、Molina、SCAN和WelBe Health等。

現時在美國，每天有1萬人至1萬2000人進入65歲，大部份有資格申請紅藍卡的人士，都要達到這個年齡。誰有資格可以申請紅藍卡；怎樣可以申請紅藍卡；紅藍卡和白卡有什麼分別；領取到紅藍卡之後為什麼要另加保險；今年在加州有什麼特別改變會影響超過50萬個紅藍(白)卡的受益人；白卡有何最新改變；公開轉換期是什麼時候；錯過了公開轉換期，還有機會參加聯邦醫療優惠計劃嗎；如果想了解這些相關問題，可以去電諮詢。