安卓第十代電視盒 新春特惠價$169

安卓第十代電視盒新春特惠價$169。(業者提供)

安卓 第十代電視盒新春特惠價$169。

安卓智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，速度最快，圖像清晰、節目豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南 、印尼、歐洲和足球 直播，七天回看。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。

機頂盒內還有卡拉OK，免費點唱中英文歌曲、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買所有節目永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，外州可郵寄。

另有家庭KTV組合，配有混音和雙高音質雙喇叭，附帶兩支無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值，特價150元。機器重約6磅。機器附帶充電池，在野外可使用4小時 ， 也可以用於電視機的輔助音響效果跟 BossSound Bar 差不多。

實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固，參觀展示廳 地址8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA ，聯繫電話626-382-9694。