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偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

泛宇教育 有兩週體驗課程 讓孩子愛上閱讀

洛杉磯訊

泛宇教育新春送體驗課，現在春季班招生中。

他們設置從2年級至12年級不同level的閱讀課、寫作課、數學課、和8門AP課程，以及PSA和SAT課程。只要5人同行，目前有兩週免費體驗課程，限7-8年級的level 3寫作課程、和9至10年級的高級英語全方位提高課程。其他課程的體驗課會分階段進行。

泛宇教育表示，對於學生而言， 一本好書最重要的要素有兩點。其一是難度合適，孩子讀起來不會太吃力而不想讀下去，也不會因為太容易而沒有太多收穫。其二是內容合適， 主題健康向上，符合孩子的心智水準。對於很多英語不是母語者的父母而言， 給孩子挑一本難度合適，內容也適合孩子的經典好讀物並非易事。

怎樣才是閱讀難度合適的書籍呢，美國英文閱讀最常用的分級體系是藍思分級體系和AR分級體系。藍思分級體系（Lexile Framework）作為美國應用最廣的閱讀分級體系，已經有超過30萬本書被納入其中。它的計量單位是字母「 L」，難度範圍從0L～2000L。數字越大，難度越高。AR評級範圍從0到12.9。小數點前面的數字，代表孩子的年級，小數點後面的數字，代表這一年的月份。比如「 AR1.5」，意思是美國小學1年級第5個月的英文閱讀水準。如果一個二年級的孩子可以讀懂Harry Potter ，那麼代表她的閱讀水準已經到6年級了。AR系統就會給孩子設置一個適合她的閱讀難度區間。

幫助孩子甄選內容合適的書籍對家長來說就更有挑戰性了。需要家長自己的英文水準很好，掌握好閱讀難度之外，還需要引導孩子瞭解歷史文化和人文知識，培養孩子是非判斷和共情能力，而不僅僅是讀一個故事梗概。鼓勵孩子fiction和non-fiction 三七開，如此才可以增加知識的廣度和深度。

「讀好書，好讀書，讀書好 」 是泛宇教育對讀書的追求。泛宇教育有完善的分齡閱讀program， 針對中小學讀者精選了四套不同的閱讀課程。詳情諮詢可電1-888-831-8868，或上網www.transglobalus.com，電子郵件：[email protected]

教育 招生 字母

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