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紐約人壽派發2023年紅利 總額達20億美元

洛杉磯訊
記者會中（圖左起）Joel Liu、張峰、孫東明、Hector D. Vilchis、林秀麗、黃海燕、Sukie Hui等合影（劉子明攝影）。
記者會中（圖左起）Joel Liu、張峰、孫東明、Hector D. Vilchis、林秀麗、黃海燕、Sukie Hui等合影（劉子明攝影）。

全球最大的人壽保險公司之一「紐約人壽」宣布，將發放創紀錄的20億美元紅利，於2023年支付給有資格的保單持有人。這是紐約人壽超過175年歷史中，連續第169次分紅； 自1990年以來，紐約人壽每年支付的紅利均超過10億美元，此期間的分紅總額超過460億美元。

為此，紐約人壽日前在洛杉磯舉辦了一場年度記者會，由紐約人壽亞裔市場部負責人孫東明副總主持，紐約人壽多元文化市場副總監Hector D. Vilchis、紐約人壽 Covina Valley分公司副總及Arcadia分行經理張峰、 Fullerton分行總經理林秀麗、 Irvine地區副總黃海燕先後致詞、其他多位紐約人壽Partner均出席。

孫東明副總表示，在跟社區發佈這個好消息時，就不得不講講為什麼紐約人壽能夠發紅利。紐約人壽是美國最大的互惠保險公司（ Mutual Life Insurance Company），互惠保險公司在美國幾千家保險公司中只有不到百分之七，互惠保險公司的意思，就是把保單持有人當作投資夥伴，共同投資、共同承擔風險、共同分享紅利。

孫東明副總說，紐約人壽之所以能夠分發紅利，是因為紐約人壽有堅強的財務實力。在去年，紐約人壽被「財富」500強排到前67位。紐約人壽在過去一年裡的盈餘達到300多億，聯儲會FIDC的保險儲備只有290多億，紐約人壽在去年的盈餘就已經超過這個金額；同時紐約人壽被四家主要信用評級機構、授予美國的人壽保險公司最高財務實力評級。

張峰（Simon張）表示，紐約人壽在目前通膨、股票下跌的惡劣環境下，還能夠分發這麼多創紀錄的紅利，取決於紐約人壽的經營策略和經營理念。紐約人壽的理念是為經濟不好、有危機的時候，能夠保證保單持有者紅利的水平，和沒有擔憂的保險保障，在紐約人壽購買終身儲蓄險都能夠參與紅利分發。

林秀麗（Sherry林）表示，她在紐約人壽從業20年，也是紐約人壽目前唯一的華人總經理，她非常感謝社區對於紐約人壽的幫忙及支持，他們最主要的目的是幫助華人做理財服務。

黃海燕（ Joan黃）表示，她代表紐約人壽和公司旗下的經理人，在這多年來華裔社區對紐約人壽給予信任與支持表示感謝。

紐約人壽多元文化市場副總監Hector D. Vilchis表示，感謝全美國的華人社區，特別是在南加州，成為紐約人壽家庭的一員，「允許我們並委託我們處理你的保險和財務規劃，以及為社區打開大門，讓我們招募、培訓美籍華人專業人士成為紐約人壽家庭的一部分，紐約人壽的華人專業人士一直處於領先地位」。「我們正在繼續招聘，為財務顧問和經理人提供機會，」

紐約人壽首席執行官兼總裁 Craig DeSanto 表示：「紐約人壽能宣佈派發公司歷史上金額最大的红利，充分證明 了我們企業的持續實力。在充滿挑戰的時代，紐約人壽憑藉我們財務的穩定性和我們互惠性貭的長期定位，而大放異彩。」

除了宣布向終生壽險保單持有人派發紅利外，紐約人壽還連續第七年宣布向參舆型的互惠收入年金、和連續第三年向2018 年推出的獨立長期護理產品 NYL My Care的持有人派發紅利 。

紐約人壽保險公司 (www.newyorklife.com) 成立於1845 年；提供人壽保險、退休收入、投資、和長期護理保險。

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