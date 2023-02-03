許氏參業 推介北海道特產、花旗參威士忌

許氏參業集團總裁許恩偉（左一）與參訪團合影。（業者提供）

日本 北海道漁業協同組合連合會，應北美地區榮譽代理許氏參業集團邀請，特別在春節期間組團來美參訪，推廣日本北海道特產的干貝與昆布。許氏與該連合會合作超過20年，參訪團此行希望了解北美華人 市場疫情後的消費趨勢。

創業49年的許氏參業集團，是全美規模宏大自產自銷的花旗參產銷企業；除為消費者提供許多優質的花旗參系列產品及生技研發健康保健品外，也同時代理北海道干貝等各類珍貴海味。

此次北美考察團領隊，也是北海道漁業協同組合連合會代表理事常務山口重幸(JukoYamaguchi)表示：「北海道地理環境優良，水質清澈，出產的干貝具有新鮮、芳香、美味等特色，其生產佔世界市場首位，達八成以上，更因為品質優越而獲得了全球第一的評價。昆布Konbu是生長在寒帶海域的一種海藻，產自北海道的昆布顏色呈灰黑色，為細長昆布中產量最多的一種。北海道品質精純的干貝與昆布，20多年來透過許氏的推廣，受全美華裔消費者的喜愛。」

迎接兔年的來臨，許氏參業集團日前同時舉辦了「老許饕餮」新春晚宴，邀請各地經銷商歡慶春節。許氏參業集團總裁許恩偉在晚宴致詞時表示：「融入全美華人消費者的生活，是許氏深耕在地市場的重要任務。未來更希望能透過經銷商網路，為消費者提供更多優質的許氏產品，服務全美華人家庭」。

「老許饕餮」晚宴準備了精緻的山珍海味菜色，經過美食 家林慧懿的安排，包括新加坡香辣蟹及法國皇冠羊排等，巧妙地將許氏所代理的各種珍貴食材，設計入菜。許氏參業集團副總裁林維章同時介紹了2023老許饕餮美食月曆，全系列共有12道國際美食，採用許氏參場出品的地道威州花旗參、日本北海道干貝及各種山珍海味做為食材，以各種不同烹調方式，與各國名菜做結合，加上一些經過改良後的創意美味，以簡單易做的方法，讓大家在家就能做出寓意吉祥、色香味俱全，又可媲美大廚的宴客菜。

近日，許氏參業還在亞凱迪亞市永合豐，舉辦花旗參威士忌品酒會。推介來自威斯康辛的Great Northern極品花旗參波本威士忌。當日，美國許氏參業集團總裁許恩偉，日本北海道漁業協同組合連合會常務會長Juko Yamaguchi等參與。許恩偉總裁表示：「此次推介的花旗參威士忌是在威州研發生產，與許氏的農場相隔不遠。」花旗參威士忌將花旗參與釀酒結合，內有新鮮人參，味道具層次感。此次是花旗參威士忌第一次在加州銷售，為消費者帶來全新的選擇。

許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。近期推出的美中海外倉服務，消費者只要在美國下單，中國海外倉即可出貨。許氏購物網同時提供各種不同優惠。許氏服務專線1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com查詢。