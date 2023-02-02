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楊光明會計師提醒 善用政府的新能源政策

洛杉磯訊
楊光明會計師。（業者提供）
楊光明會計師。（業者提供）

楊光明會計師提醒，因歲末年初加州連續的冬季暴風雨，美國國稅局、加州稅務局網站最新資訊：在IRS指定災區，報稅期由2023年4月15日延至5月15日。包含個人1040表，公司所得稅包括1120表，1120S表，1065表，薪資稅941表格，甚至IRA，Q1，2023個人或公司預交稅。

因大雨遭受洪水、土石流及暴風雨引起的災害地區包括華人居多的洛杉磯（Los Angeles）、 橙縣（Orange）、河濱縣（Riverside）、 聖地牙哥（San Diego）、范杜拉（Ventura）均符合收稅寬減的資格。有關加州宣布的所有遭災難列表和更多說明，可至官方網站和申請災難損失的指南。

楊光明會計師也提醒民眾，善用政府的新能源政策，利用購買安裝太陽能板創造30% 衝稅效果，甚至可能回溯過去股市房市輝煌的三年，把部份繳納稅要回來。

安裝太陽能電池板可贏得聯邦稅收抵免。這意味著將獲得所得稅抵免，這實際上降低了稅單。聯邦政府於2006年頒布了太陽能投資稅收抵免（ITC）。從那以後的幾年裡，美國太陽能產業增長了10,000% 以上，過去10年平均年增長率為50%。該行業創造了數十萬個就業機會，並為美國經濟投資了數十億美元。

太陽能稅收抵免資格，必須完全擁有系統（而不是租賃）或者通過貸款為部件和安裝提供資金。系統必須位於美國，該系統必須位於主要或次要美國住所或場外社區太陽能專案。光伏系統是原始的、新的安裝或首次運行。

申請太陽能稅收抵免，則需要填寫表格5695並附在首次安裝和運行光伏系統的納稅期內的聯邦納稅申報表中。據太陽能稅收抵免時程表，2022至2032年抵免30%， 2033年抵免26%，2034年抵免22%，2035年抵免0%。

另有更多如購買新電動車享有的退稅優惠，購買二手電動車會有的稅務折扣，2023年以後，哪些產地生產的電動車可享有退稅優惠；IRS 加強TAX AUDIT， 要如何減少被國稅局盯上成為查帳目標等。

楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA 頭銜，臺灣大學商學士及美國企管碩士(MBA) ， 20多年的稅務經驗，專精稅務、地產、股票、保險、合併併購和融資一站式服務，對應付國稅局「找茬」頗有經驗。聯絡電話 626-872-1900 ，蒙市地址：112N.Chandler Ave. # 201, Monterey Park, CA  。Email： [email protected]

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