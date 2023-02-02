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Big Bear Farm 韓國養生肉湯、飲料

洛杉磯訊
Big Bear Farm老闆夫人講解韓國養生肉湯製做過程。（業者提供）
Big Bear Farm老闆夫人講解韓國養生肉湯製做過程。（業者提供）

成立30年、坐落於洛杉磯韓國城，受加州政府認證的Big Bear Farm，是韓國養生肉湯與健康飲料製作公司。該公司創始人Park太太(見左圖)表示，在製作每一種湯與飲料時，都著重以健康為主。

健康肉湯計有山羊肉、捲心菜、南瓜、洋蔥、紅洋蔥、大棗等。所有產品皆是限量生產和手工製作，使用優質的當地食材，每種肉湯都是小批量精確飪數小時； 不添加人工防腐劑。所有食譜都在自家廚房經過33年的反復改良煉製而成，這些30天養生療程產品，以60包和重5.62 L出售為主。

產品分為可以增強體力的元氣山羊肉湯Herbal Goat Meat Broth，售價350元；可改善食慾的補健山羊肉湯Goat Meat Broth售350元；可舒緩敏感的胃部並促進消化系統健康卷心菜湯Cabbage Broth售120元；減少身體腫脹的南瓜湯Pumpkin Broth售140元；美容養顏的紅洋蔥湯Red Onion Broth售120元；可促進血液和動脈健康，使皮膚恢復活力的洋蔥湯Onion Broth售80元；大棗飲料富含鉀，有助於調節血糖，促進新陳代謝的紅棗飲料Jujube Drink售 130元。

公司也介紹四種引以為豪不使用人工防腐劑的營養果汁產品：南瓜汁、捲心菜汁、洋蔥汁、紅棗汁，都是經過嚴格的蒸煮工藝少量製成。

免運費電話訂購213-388-9099。地址922 S. Vermont Ave., LA., Ca 90006 。網址 bigbearfarmonline.com。

加州 食譜 血糖

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