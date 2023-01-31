COVID仍未遠離 長者應繼續防止感染避免重症

隨著各種疫苗 與治療手段的問世，雖可更有效的防止COVID-19 重症出現，但長者仍屬於風險最高的人群。兔年到來，長者及其他群體應繼續採取措施防止感染COVID、出現重症。

為助長者及親人以健康狀態展開兔年的美好生活，「We Can Do This」預防 COVID-19 宣傳教育 單位呼籲，接種最新版疫苗是保護自己乃至所有年齡段親人的有效方法。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 建議，65歲及以上者應時刻了解最新 COVID 疫苗接種動態，以便儘快接種更新版疫苗，因這類人群若感染了COVID，出現住院、重症及死亡的機率都較高。即使早期曾接種過疫苗，但疫苗效果會隨著時間推移而減弱，因此最新版 COVID 疫苗可帶來更有效的保護。但若最近感染了COVID，刋等待三個月後再接種最新版疫苗。

在慶祝春節的連串活動中，二月份政府向合資格進行疫苗接種的診所提供最新版疫苗，舉辦的春節活動有： 聖地牙哥2月4、5日的中國新年市集 (Chinese New Year Fair) 在現場設立疫苗診所。

除了接種疫苗，仍需繼續保持健康的習慣，免遭 COVID 感染的實用建議是勤洗手，生病時呆在家裡休息，照顧好自己與家庭成員，避開擁擠及通風不良的空間，儘量縮短停留時間，考慮佩戴口罩 。

此外，更要設法紓解壓力及焦慮，要面對現實。應對壓力的技巧包括：與信任的人積極交流，暫時不要過度關注新聞資訊，參加自己喜愛的體育活動，享用健康美食，設法與親朋好友及社區保持聯繫。

最新版 COVID 疫苗供應量充足，目前可免費接種。想瞭解更多資訊及尋找疫苗接種站可瀏覽 www.vaccines.gov。