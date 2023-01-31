日企共同貿易集團 「澪MIO」氣泡清酒 北美上市

共同貿易集團（Mutual Trading Company Group）成立於1926年，傳承日本 料理傳統的同時，致力於提供創新產品和服務，為零售和餐飲服務客戶提供頂級日本食品、酒類、飲料和餐廳用品的進口、出口、製造和分銷業務，所代理的產品種類超過8000種以上。並於日前舉辦2023品酒會介紹熱門日本酒。

近百年歷史的該集團，在2018年被擁有超過100年以上悠久歷史的日本製酒大廠寶酒造（Takara Shuzo）收購併入旗下，成爲其强有力的後盾。寶酒造在釀造受大眾喜愛的傳統日本酒的同時也在時代變遷中不斷嘗試全新挑戰， 而「澪MIO」就是由此誕生的品牌，由共同貿易集團負責北美市場的開發推廣。

在日本，氣泡清酒被稱為「AWA」清酒，AWA意思就是氣泡。「澪MIO」氣泡清酒2011年上市後，隨即在日本颳起一陣旋風，累積銷售數量更是突破7千萬瓶，成為日本清酒銷售第一的人氣品牌，粉絲擴展至各個客群，尤其在年輕人市場備受矚目。

「澪MIO」氣泡清酒以單純的「米」和「米麴」為原料，並採用5～10℃的低溫 釀製鎖住香氣，保留濃郁果香的同時，也能釀造出酸甜適中的爽口細緻氣泡感，與酒精濃度約為15%的一般日本酒相比，「澪MIO」氣泡清酒的酒精濃度只有5%，如麝香葡萄般的淡雅甜味與恰到好處的酸度，譜出均衡完美的和諧曲調，讓初次嚐試的人也能夠無負擔地感受獨屬於氣泡清酒的美味樂趣，顛覆了以往對於清酒較為傳統、口感強烈的刻板印象，

「澪MIO」氣泡清酒（見圖）在攝氏0～5度最適合飲用，冰鎮至5度可感受到白米的淡淡香甜。若冷藏至0度再飲用，則可以享受到其清爽的風味。將酒倒入事先冰鎮過的冰涼玻璃杯中，又能品嚐到另一種不同的清新口感。「澪MIO」氣泡清酒與芝士、生火腿、咖哩等的巧妙組合更是完美。在享用風味濃郁料理時配上一口「澪MIO」，可以保持口中清爽暢快。與餐後甜品也十分相配。

「澪」在日語中的意思為「船艇行駛時所留下的白色泡沫航跡」，而「MIO」在義大利 語中意思是「我的」。「澪MIO」氣泡清酒成為心中「我的」最愛，以光鮮亮麗的氣泡引領潮流。

「澪MIO」 有 750 毫升和 300 毫升瓶裝，在亞洲系各大零售商均有銷售。共同貿易集團或「澪MIO」氣泡清酒相關詳情，可到https://www.mutual.us/聯絡。