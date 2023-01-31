孋純窗簾推出 新春25%折扣優惠

環保窗簾

「孋純窗簾」由即日起至農曆正月底(2月19日)，推出新春折扣活動，凡去電562-542-6356或949-396-9808預約或發短信文字預約，即可獲得「25%瑞兔吉祥折扣」。

「孋純窗簾」表示，他們低於Home Depot 50%的銷售，受到眾多裝飾屋主及千禧世代青睞，從綿延山麓景屋，到浪漫海景屋，從繁華城市屋到鄉間景致房，他們的設置端莊靚麗。如你需要為購置的新屋，或為增建的新房及為居室換新窗簾，皆可預約獲得25%折扣優惠。

該窗簾公司的靚麗時尚 雙重呵護簾，是選擇獨特線料及嚴格工序管控，在窗簾布料加工工序中，獨具匠心設置了精緻消炎處理工藝。產品的高標準，高起點，高質量使窗簾布料擁有了對抗菌塵、防護紫外線、防止塵積異味，及防止害蟲滋生的現代家庭，家居生活中不可或缺的俱時功能。他們的時尚布料經美國UL權威實驗室驗證，並獲UL GREENGAURD金牌認證，是業界領先優秀的環保窗簾（見圖）。

很多人認為「窗簾只是用來遮擋強光的」，孋純窗簾說「不是」，窗簾除了是為擋光線外，它更是時尚家居、新穎裝飾和居家生活的健康呵護者。還有他們推薦的時尚窗簾電動機，是獲得德國 紅點設計獎優秀品牌，是時尚家居智能設置的好選擇。

「孋純窗簾」提供免費估價和免費量呎服務住宅和商戶，由訂貨到安裝衹需要兩週，更可依客戶要求，攜帶正品到府展示。