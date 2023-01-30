小史丹福學院 招生位亞凱迪亞高中對面

小史丹福教育 學院2023春季、暑期班已經開始招生，名額有限，先到先得。報名及詳情可去電626-675-1848 或 626-272-8538洽詢，學院新址 22 E Duarte Road, Arcadia。

小史丹福教育學院建校15週年，坐落在亞凱迪亞高中對面。課室寬敞明亮，設施週全，備有超大停車場，方便家長接送，和學生安全。小史丹福教育學院的課程：「1st – 8th 年級英數課後作業輔導班 」輔導學校功課及作業，師資來自柏克萊大學， 加州大學 幫助加強英文閱讀、寫作、數學、Geometry、Pre-Algebra、Algebra、加州政府最新SBT考試，定期月評，家長隨時掌握學生進度。課後輔導班每週五天，輔導作業，依照學校標準考試提供英數課程，強化加州標準考試。

還有「高中9th-12th年級作業輔導，大學升學PSAT 、SAT、ACT綜合考試輔導」，加州大學取消SAT的入學考量要求，但SAT和ACT仍為全美所有大學招生的閱讀寫作數學基本能力的基礎標準，SAT分數就是學生能否進入頂尖大學的標竿。

小史丹福學院提供SAT、PSAT（學校統一考試）、ACT及多項AP課程的輔導。週六上下午都有考試輔導（Test Preparation）。

「週末英數強化班及AP中文班」，教導正確英文文法，英文閱讀理解寫作技巧，提升數學應用題解題訓練。課程包括：寫作、閱讀 、數學、科學、歷史地理、中文課以漢語拼音簡體和繁體並教。使用課本附有註音符號，漢語拼音，簡體字體，他們提供中文1-6年級課程，小孩同步學習，採小班制。