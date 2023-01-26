Covered California歡慶農曆新春提醒登記投保的1月31日截止

加州 全保（Covered California）與華興保險 在哈崗共同歡慶農曆新春，祝福加州民案免年身體健康，財源滾滾，同時提醒登記加入健康保險的截止日期為1月31日。

加州全保執行總監Jessica Altman表示，歡慶農曆新春，也慶祝加州全保史無前例的第10次公開登記投保最後一週，並提醒没有保險的加州居民，登記加入優質健康保險的截止日期近在眉睫。今天就登入CoveredCA.com或與保險經紀聯繫，瞭解可領取多少財務補助，和健康保險是多麽容易負擔。

農曆新春也是確保全家人一年無憂無慮的最佳時機。財源廣進的先決條件，就是健康的身體，最佳方式，就是擁有健康保險。

華興保險首席執行官張國興表示，過去數十年來與本地社區密切合作的經驗，在美國，擁有健康的身體就是最大的財富。美國醫療照護系統不僅瑣碎繁雜，價格高昂，如果沒有適當的健康保險，幾乎不可能理出頭緒。而現在就是投保的最佳時機。

加聯泰平醫療網董事會主席沈達朗醫學 博士也呼籲重視保險，加州全保提供可負擔的優質醫療照顧。羅省中華會館周賜軒也分享家人獲得加州全保的實際體驗。

公開登記投保至 1月31日截止，迄今已有超過20萬人加入保險Covered California的公開登記投保期間將至1月31日截止，這是一年當中符合條件的加州民衆絕對可以獲取保險的唯一機會。

最新數據顯示已有超過20萬2000位加州民衆在公開登記期間登記投保（至1月 14日止）。另外還有超過150萬民衆決定續保，因此Covered California的總投保人數已超過170萬。2/3的投保人可獲得每月保費 不超過10美元的健康保險。聯邦政府 的降低通膨法（Inflation Reduction Act）擴大財務補助的範圍，提高財務補助的金額，成爲推動民家投保的重要助力。在此同時，許多中等收入消費者每月的保費負擔也因爲符合財務補助條件，減輕數百美元。

Altman表示，很多人不知道自己符合領取財務補助的條件，財子補助可將他們的每月保費負擔降至10美元或更低，甚至可以免費享有保險。範圍更廣，金額更高的財務補助為加州居民省下高額保費，但是民衆若想領取財務補助，請務必在月底前行動，無論收入高低，只需花幾分鐘就可瞭解負擔健康保險其實並不困難，順便查看一下所在地區提供那些保單選項。

稅金罰則依照加州法律規定，如何您符合獲取健康保險的條件 ，卻沒有購買健康保險，加州稅務局（State Franchise Tax Board）會在明年要求您繳交罰款。罰款金額是每位成年人850美元，每位兒童425美元，一家四口最高罰款可高達2550美元，這個數目比大多數人通過Covered California投保優質健康保險的保費還要高得多。

消費者只需登入Covered CA.com就可輕鬆查看有那些選項，同時瞭解自己是否符合條件領取財務補助的消費者。使用Shop and Compare Tool，輸入郵編、全戶收入、需要保險的人數及其年齡，住家附近有那些保單選項即可一目瞭然。除了登入Covered California網頁在線上投保外，Covered California也與全州各地經認證的投保協助員合作，提供您免費而旦保密的服務。歡迎消費者登入https://www.coveredca.com/support/contact-us/尋找您附近的保險經紀，或是打電話（800）300-1533（普通話/國語）或（800）339-8938（粤語）給Covered California查詢詳情或通過電話投保。