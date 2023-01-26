新年到！加州全保繽華人儘快投保 期許兔年健康

加州 全保2023年健康保險投保開放期持續進行中，民眾若想在2/1前生效保險，就必須在1月31日前投保。加州全保攜手南加 地區最具影響力的頂尖經紀一華興保險舉行新春媒體發佈會，呼籲尚未投保的華人 朋友盡快投保，期許免年平安健康。

為慶祝新年，活動以中式傳統舞獅表演拉開序幕，象徵新年吉祥。加州全保執行總監Jessica Altman表示，自本次投保開放11/1日以來，截至今年1/14為止，己有超過20萬2000 人透過加州全保成功註冊保險，加上超過150萬名續保用戶，目前加州全保已經幫助超過170萬人購買了健康保險，這將是比過去還多。根據加州全保的數據顯示，自2013年成立以來，加州人的未參保率已從 17%降至 7%的歷史新低點，在美國所有州中，加州降幅也是最大。

作為加州全保長期以來合作的保險經紀公司-華興保險，也呼籲華人朋友參與投保。洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興出席活動時說;「華興保險服務社區近四十年，為十餘萬華人朋友們提供保險服務，包含過去大家所熟知的歐記健保 ，華興保險今年開放投保的口號就是：什麼都能省，健康不能省。面對美國複雜、昴貴的醫療系統，人人都需要健康保險護航。」加州全保執行總監Jessica Altman也特别感謝華興保險，過去十年以來，已經協助超過數萬名加州人加入加州全保，並提供中文保險服務造福南加州群眾。

加聯泰乎醫療網董事會主席沈達朗醫學博士表示，他表示現在時局艱難，沒有人應該在醫療保險 與基本費用之中做出選擇，加州全保的存在確實解決了健康公平問題，現場也邀請到三位加州全保的實體保戶到場分享，透過加州全保的計畫之下，如何走出漫長的抗癌路程。現場出席力挺的嘉賓還包括，現場也有不少醫師與保險公司代表到場表達支持與肯定，包括藍十字、藍盾、福全健保LA Care、Health Net、Kaiser醫療網、加聯太平醫療網、PrimeCare、美西醫療網。

目前90%的加州全保參保者有資格獲得經濟援助，而且由於通過美國救援計劃提供的經濟援助有所增加和擴大，並通過降低通貨膨脹法案得到延長，這些消費者平均每月節省479美元，這平均覆蓋其健康保險費的 80%。目前加州全保的參保者中有三分之二有資格以每月 10 美元或更少的費用獲得健保。

之後張國興也陪同Jessica Altman參訪西來寺體驗中國年的宗教慶典並祝願國泰民安。