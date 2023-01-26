新年到！加州全保繽華人儘快投保 期許兔年健康
加州全保2023年健康保險投保開放期持續進行中，民眾若想在2/1前生效保險，就必須在1月31日前投保。加州全保攜手南加地區最具影響力的頂尖經紀一華興保險舉行新春媒體發佈會，呼籲尚未投保的華人朋友盡快投保，期許免年平安健康。
為慶祝新年，活動以中式傳統舞獅表演拉開序幕，象徵新年吉祥。加州全保執行總監Jessica Altman表示，自本次投保開放11/1日以來，截至今年1/14為止，己有超過20萬2000 人透過加州全保成功註冊保險，加上超過150萬名續保用戶，目前加州全保已經幫助超過170萬人購買了健康保險，這將是比過去還多。根據加州全保的數據顯示，自2013年成立以來，加州人的未參保率已從 17%降至 7%的歷史新低點，在美國所有州中，加州降幅也是最大。
作為加州全保長期以來合作的保險經紀公司-華興保險，也呼籲華人朋友參與投保。洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興出席活動時說;「華興保險服務社區近四十年，為十餘萬華人朋友們提供保險服務，包含過去大家所熟知的歐記健保，華興保險今年開放投保的口號就是：什麼都能省，健康不能省。面對美國複雜、昴貴的醫療系統，人人都需要健康保險護航。」加州全保執行總監Jessica Altman也特别感謝華興保險，過去十年以來，已經協助超過數萬名加州人加入加州全保，並提供中文保險服務造福南加州群眾。
加聯泰乎醫療網董事會主席沈達朗醫學博士表示，他表示現在時局艱難，沒有人應該在醫療保險與基本費用之中做出選擇，加州全保的存在確實解決了健康公平問題，現場也邀請到三位加州全保的實體保戶到場分享，透過加州全保的計畫之下，如何走出漫長的抗癌路程。現場出席力挺的嘉賓還包括，現場也有不少醫師與保險公司代表到場表達支持與肯定，包括藍十字、藍盾、福全健保LA Care、Health Net、Kaiser醫療網、加聯太平醫療網、PrimeCare、美西醫療網。
目前90%的加州全保參保者有資格獲得經濟援助，而且由於通過美國救援計劃提供的經濟援助有所增加和擴大，並通過降低通貨膨脹法案得到延長，這些消費者平均每月節省479美元，這平均覆蓋其健康保險費的 80%。目前加州全保的參保者中有三分之二有資格以每月 10 美元或更少的費用獲得健保。
之後張國興也陪同Jessica Altman參訪西來寺體驗中國年的宗教慶典並祝願國泰民安。
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