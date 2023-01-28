金城銀行賀新春 6個月定期存款 年利4.38%

慶祝農曆新年到來，金城銀行在兔年開春即宣布喜訊，北加州 佛利蒙分行(Fremont)即將於2月份正式營業。同時金城銀行特別推出6個月定期存款，年利率4.38%APY (一月底截止)，更多相關訊息或有任何疑問，歡迎與各分行聯絡查詢。

金城銀行過去數年除了設立多個新服務據點，升級及更新核心作業系統，各項營運成果和財務報告更是亮眼。金城銀行2022年總資產額15億3仟萬美元，稅後淨利2仟5佰萬美元；放款總額12億5仟9佰萬美元，存款總額12億7仟4佰萬美元；資產報酬率(ROA) 為1.77% ，股東權益報酬率(ROE) 為13.33%。

吳光宜董事長表示，金城銀行在南加州塔斯汀(Tustin)，阿罕布拉市(Alhambra) 和羅蘭岡(Rowland Heights)已經設有分行，在爾灣(Irvine)也設有貸款 辦公室；即將新設立的佛利蒙分行(Fremont)是北加 州第三家分行，位於位於舊金山灣區東南部，是舊金山灣區人口第四多的城市，也擁有佔比例相對多的其他族裔人口，特別是包含華裔和印度裔等在內的亞裔居民。金城銀行在此設立新的服務據點，可以將服務擴展至更多華人社區。

林懿明執行長表示，金城銀行近幾年來業務持續成長，總資產額突破十五億美元，是一個新里程碑；其總貸款額、總存款額以及股東權益均達到新高點。在客戶支持下，能發揮雙贏的乘數效果，並提供民眾更佳的金融服務選擇。林懿明執行長表示，金城銀行配合科技發展，持續研發金融產品以符合客戶需求；銀行全體行員將攜手同心，以用心、誠懇、專業、周密的服務態度，擴大服務社區的層面，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州社區的標竿銀行。

時逢新春佳節，金城銀行吳光宜董事長、林懿明執行長共同表示，金城銀行將為客戶的財務把關，共創利益、共用金色未來。有關銀行最新資訊可參閱網站 www.goldenbank-na.com。

南加州塔斯汀(Tustin)分行地址 2827 Park Avenue, Tustin, CA 92782，電話: 714-338-5188。阿罕布拉(Alhambra)分行地址 105 East Valley Blvd., Alhambra, CA 91801 電話: 626-320-1938。羅蘭崗 (Rowland Heights)分行地址 17458 E. Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748,電話: 626-964-3400。德州休士頓百利總行地址 9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036。