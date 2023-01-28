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第五屆中國新潮食品展銷會 精彩紛呈

洛杉磯訊
第五屆中國新潮食品展銷會場面熱鬧。（業者提供）
第五屆中國新潮食品展銷會場面熱鬧。（業者提供）

由OCM美國華源食品集團主辦的「第五屆中國新潮食品展銷會」圓滿結束，在波莫納國際展覽中心接連舉辦兩天，會中邀請來自全美各地的超市負責人，餐館食品批發，餐館業主們以及各界商業人士數百位來賓參加。

美國 OCM 舉辦的食品展一直受到歡迎，每年都給民眾帶來歡樂和美食。此次展銷會來自中國最新潮優質的食品飲料品牌彙聚一堂，包括元氣森林、衛龍、稻香村、王老吉、盼盼、蒙牛、今麥郎、金龍魚、海天、三頓半、烏江、白家，徐福記，好人家，東鵬特飲，茶裏，王家渡，Flying Goose，Samyang，CJ Foods， UFC，好麗友等。

展銷會特色還包括新年囤貨、親子娛樂、拍照表演，以及年味十足的許願牆、網紅牆令人駐足；精彩的表演、遊戲區更是歡聲連連；玲琅滿目的零食還有滿購就送驚喜手推車。今年美國 OCM 集團加大手筆，新春送好禮，設計不少歡樂遊戲讓現場民眾遊玩贏取獎品，還可以家庭親子樂融融一起參與，讓群眾在購物的同時享受玩樂的快樂；而且還有送現金券環節。

從讓世界愛上中國味，到讓世界愛上亞洲味，OCM 期待與合作夥伴攜 手，共創亞裔食品美好明天。另外，OCM 在中國農曆三十的除夕夜，紐約時代廣場標誌性大屏1號再次點亮OCM，將博大精深的中國美食文化推向在美各個族裔，發揚中華美味。

有興趣瞭解美國OCM華源食品集團代理品牌最新詳情，歡迎關注Instagram IG「@OCMfoods」，微信公眾號OCMgroup，小紅書@美國華源食品集團，瀏覽官方網站 www.OCMfoods.com。

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