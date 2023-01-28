兔年線上燈謎會 頂級鑄鐵鍋抽獎 歡迎參與

「第32屆迎新春燈謎會」QR code。

兔年「線上燈謎會」將持續進行到2月8日結束。頂級鑄鐵鍋、智能升降火鍋大方送，歡迎全美讀者共襄盛舉。

在嶄新的壬癸兔年，由世界日報及思念食品 聯合主辦的2023「第32屆迎新春燈謎會」，已於世界新聞網 (worldjournal.com)舉辦中，網上釋出四種難度版本共40道題目的問卷供讀者猜射。「迎新春燈謎會」已陪伴全美僑胞走過31個年頭，參與活動的民眾將有機會獲得Le Creuset頂級鑄鐵鍋、智能升降電火鍋等好禮，歡迎讀者把握參加時效。

猜燈謎是春節元宵期間華人 喜愛的傳統民俗活動之一。世界日報紐約活動組及思念食品聯合舉辦網路猜燈謎活動，作為華人社區慶祝春節的重點活動之一，往年皆獲得讀者的熱烈迴響。兔年為體現「玉兔迎春添新象」的吉祥意象，主辦單位特別精心規畫40道燈謎題目，於世界新聞網上供讀者參射作答。

今年的網上燈謎題目將以單字、成語、日常用品及地名為主，並依照難易度分成四種版本，無論是第一次接觸的新手或是猜燈謎的老手，皆可從中獲得樂趣，讓你從一開春就有迎新的心情。

參與線上問卷且獲得滿分者即可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的Le Creuset頂級鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人生活館贊助的Joydeem智能升降電火鍋乙名(市價$129)，另外還有由思念食品贊助的10名15元現金禮卡作為幸運獎。得獎名單表定2月15日於世界新聞網活動頻道公布。活動詳情可掃描附圖二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電718-746-8889分機6364洽詢。