今年春節饋贈親友柑橘產品 特別留意 以免無意間傳播蟲害和疾病

加利福尼亞州，沙加緬度 – 2023 年1月28日 – 兔年已經到來！為確保您在今年春節饋贈親友的柑橘水果充分代表所象徵的財富、好運、和吉祥如意，柑橘害蟲及疾病預防計劃（Citrus Pest & Disease Prevention Program ，簡稱CPDPP）建議您採取以下作法來保護加州 備受關愛的柑橘美好的未來。

亞洲柑橘木虱以柑橘葉和莖為食，可以感染致命的黃龍病。 圖為成蟲和年輕的幼蟲

名爲亞洲柑橘木虱（Asian citrus psyllid，簡稱ACP)的昆蟲已在加州出現，而且已在全州傳播，威脅到居民自家栽種的果樹和全州的柑橘產業。這種害蟲能夠傳染黃龍病（Huanglongbing，簡稱HLB），這是一種足以殺死柑橘樹的植物疾病。雖然這種病對人類或動物無害，但能令柑橘樹凋亡而且無藥可醫。

您可以從信譽良好的超商 買到健康的橘子、柚子、金橘和其他沒有害蟲和疾病的柑橘類水果 – 這是確保您在佳節期間送給親友的柑橘產品既乾净又優質的最佳方式。自家樹木生產的柑橘當然也可以送人，但是卻有傳播害蟲和疾病的較高風險。爲了小心起見，請先清除枝幹和樹葉，並且徹底清洗水果後，再將自家種植的柑橘送人。

蠟質物質，將蜜露遠離身體

遏阻黃龍病繼續蔓延的最佳方式，就是防範亞洲柑橘木虱的進一步傳播。目前有關單位已證實在橫跨洛杉磯 、橙縣、聖伯納蒂諾、聖地牙哥、和河濱縣超過4000株居民住家的柑橘樹上發現黃龍病的蹤跡。

加州全州自有住宅中，約百分之60栽種柑橘樹。屋主因此在保護加州柑橘上扮演重要角色，所以請您檢查一下後院的柑橘樹，查看是否有害蟲和疾病的徵兆。

亞洲柑橘木虱成蟲是棕色有翅膀的昆蟲，非常小，長度不超過1/8英寸

CPDPP另外提供以下要訣，有助於預防亞洲柑橘木虱和黃龍病的傳播：

• 定期檢查樹木。按月檢查亞洲柑橘木虱（經常在新生嫩葉上出現）和黃龍病的徵兆，或是在每次澆水、噴水、和修剪樹木時進行檢查。請登入以下鏈接瞭解應特別注意的徵兆：https://californiacitrusthreat.org/pest-disease/

• 與農業部 檢查人員合作。請與可能在您所在地區進行檢查工作的加州農業部官員合作。如果您看到農業部官員，這可能意味著亞洲柑橘木虱或黃龍病已經在您住家附近出現。

• 不要移動柑橘。不要將柑橘植物、莖葉、枝幹等帶進或帶出檢疫地區，甚至進出州界或是國界。請將其留在原地。

• 嫁接時請留意。嫁接柑橘樹時請務必使用已登記並具備來源證明文件的芽條。

• 不要讓螞蟻爬上您的柑橘樹。螞蟻會保護例如亞洲柑橘木虱等害蟲。請在柑橘樹附近放置捕捉螞蟻的誘餌，並遵照產品説明書使用。

黃龍病導致柑橘樹葉因為養分受到限制不均勻發黃

黃龍病會影響所有柑橘類植物和部分柑橘類植物的親屬，例如月橘（Orange Jasmine）和咖喱葉。如果您發現亞洲柑橘木虱或黃龍病的蹤跡，請打全州熱綫電話800-491-1899通報。

有關如何預防亞洲柑橘木虱和黃龍病的進一步詳情，請登入CaliforniaCitrusThreat.org。

亞洲柑橘木虱會引起柑橘樹葉上形成煙黴菌

柑橘害蟲及疾病預防計劃説明

柑橘害蟲及疾病預防計劃是由加州柑橘果農出資成立的計劃，由加州食品和農業部負責管理，目的在對抗威脅加州柑橘樹的嚴重蟲害與疾病。