『心連心 ● 走出陰霾』 蒙市槍擊案 角聲 提供電話輔導熱線及講座安撫心痛

基督教角聲佈道團李偉強牧師表示，角聲致力服務華人 社區，民眾如同家人一樣。蒙市槍擊 案除了讓人覺得很惋惜，好似家人受到傷害，感同深受。我們在反思，究竟是束手無策，還是應該站起來？ 看到許多受害者的家人，承受著心裡與身體上極大的痛苦。同樣，社區民眾心裡也有著很多的困惑與不解，而最讓人擔憂的是，可能有許多新移民 不知道該怎樣處理情緒與怒氣，以及如何面對突發性的悲劇。

角聲呼籲要『看顧鄰舍』，在危難時刻承擔起責任，基督徒為主做見證的時刻。為反饋社區的需要，對受難者致以深切的慰問及給予傷者實際支持，角聲做出以下三個回應：

第一，設立『電話輔導熱線』（國語/粵語）：626-545-5660， 幫助因該事件心靈受困，或是正在被憤怒情緒困擾的民眾解開心結。

第二，『走過哀傷』專題講座（國語）：幫助喪親的家人擁抱傷痛，重新回歸正常生活。

時間：2月4日上午10時至中午12時。

講員：張黃求邦博士（曾任UCLA 臨床心理系副教授）

內容：

1. 明白喪親帶來的哀傷

2. 怎樣處理表面及潛在的情緒

3. 如何整理心情重新生活

網上報名：https://bit.ly/3PEDzPs

電話查詢：626-286-1306

第三，號角月報『特別專題』：

考慮到許多民眾對於突發悲劇，有許多的擔憂與需要。在2月份出版的號角月報上，角聲特別開設了專題，討論如何面對該事件所引發的困擾，並討論正確處理怒氣和不安的情緒的途徑。（報紙免費派發，也可以在線上閱讀：https://hm.cchcla.org）

希望以上消息傳出去，讓更多在困境中的人，不會再覺得孤單與無助，沒有出路。槍擊事件雖然造成華人社區中很大的陰霾，但讓我們不僅僅是『與哀哭的人同哭』——羅馬書12:15，更是以實際行動去陪伴他們、支持他們，當我們心連心的時候，必定可以走出去，一同勝過困境。