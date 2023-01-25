Kia多款汽車榮獲Cars.com及美國新聞與世界報導奬項

五款KIA車型入選CARS.COM 2023 年最具價值新車報告

Rio S（科技版配置）榮獲新車領域最高榮譽

Kia 5款車型已入選Cars.com的2023年最具價值新車報告，進一步鞏固該品牌車輛價值方面的領導地位。2023 Rio S（科技版配置）、2023 Forte LXS（科技版配置）、2023 Seltos S、2023 Niro Plug-In Hybrid EX和2023 Sportage Plug-In Hybrid X-Line入選Cars.com的獲獎名單，為新車消費者提供重要參考。 此外，2023 Rio S（科技版配置）被評為新車細分市場的獲勝者。

2023 Rio S

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，很高興有這麼多車型被添加到Cars.com 2023年最具價值新車報告中，包括兩款在Plan S電動化戰略下推出的插電式混合動力車型，這一認可進一步認證Kia對設計、安全性、可靠性、可靠性和價值的承諾。

Cars.com 2023年最具價值新車報告根據分析車輛所提供的功能和Cars.com庫存中的該車輛的價格中位數，來確定了以下小型SUV 、電動汽車 和插電式混合動力汽車、小型皮卡車和轎車四個類別中最實惠的新車型。

2023 Forte LXS

Cars.com編輯Jane Ulitskaya表示，預計2023年消費者最關心的應該是車輛價格的可負擔性。尋找擁有令人印象深刻的技術和安全功能，而又負擔得起的車輛，這對購車者來說可能是一項挑戰，Cars.com的2023年最具價值新車報告幫助購物者在預算 範圍內找到一款優質汽車，包括來自Kia的小型SUV、轎車和插電式混合動力車的五種車型選擇。

三款KIA車型榮獲《美國新聞與世界報導》頒發2023年度最佳性價比汽車獎

Kia Sportage Hybrid、K5和Rio入選獲獎名單

2023 Seltos S

Kia的三款車型在《美國新聞與世界報導》頒發的年度2023年年度最佳性價比汽車獎中獲得認可。今年獲得最高榮譽的是2023 Kia Sportage Hybrid榮獲最佳性價比混合動力SUV、Kia K5勇奪最佳性價比中型車和Kia Rio贏得最佳性價比超小型轎車。該獎項涵蓋12個汽車類別，旨在選出具有長期價值和卓越擁有體驗的最佳組合的汽車和SUV。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，《美國新聞與世界報導》頒發的這三款最佳性價比汽車獎體現了Kia整個產品系列的吸引力和價值，包含Rio到Sportage Hybrid SUV等最新車型，Kia努力在設計、技術、性能和舒適度方面提供最佳服務，Kia認知到價值始終是客戶最注重的品質。

2023 Niro Plug-In Hybrid EX

獲獎者是根據質量和價值選出的。質量取決於每輛車在《美國新聞與世界報導》最佳汽車排名中的表現，而價值則通過交易價格和五年總擁有成本的組合來衡量。美國新聞最佳汽車總編輯Jim Sharifi表示，在最佳性價比汽車獎旨在確定具有強大長期價值和令人滿意的擁有體驗的車輛，在保持較低的預計擁有成本方面，Sportage Hybrid、K5和Rio都表現出色。此外，在排名中的強勁表現和令人印象深刻的實用技術功能也使它們成為在購車過程中，獲得買家優先考慮的選擇。

到2023年Rio和K5都將進入新車型年，並進行了細微的改進，而Sportage Hybrid作為Sportage的電動化版本加入Kia車型家族。作為Kia「Plan S」戰略的關鍵車型，Sportage Hybrid緊隨EV6和Sorento PHEV的腳步，是Kia多樣化電動車型的另一個例子。

2023 Sportage Plug-In Hybrid X-Line

Kia America總部位於加州 爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。