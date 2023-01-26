安博電視盒第十代 贈送紅外線遙控器

安博電視盒UBOX10第十代，免費贈送紅外遙控器。（業者提供）

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第十代盒子UBOX10通過網路連接，可收看全球1300多國家／地區電視直播頻道，包括中國大陸、台灣、香港、日韓、東南亞 、北美等，支持多個頻道24小時回放；每天收看最新連續劇、電影、體育賽事、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，不附帶廣告。一次購機，無月費，無會員費，無廣告。並提供主機一年保固，免費更換。

UBOX 10 安博十年全面升級，採用H618最新晶片、全新的Android 12系統，CPU全面升級，兼容性更強，速度更快，穩定性更好。WiFi支持最新WiFi 6，增加全球CDN節點加速，傳輸更快更穩。搭載藍牙與紅外線一體遙控器，更人性化，語音功能更全面，更有按鍵學習功能以及強制修復固件功能，操作更方便更智能。承襲安博歷代優秀傳統，不斷精進的UI顯示，操作更流暢。

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