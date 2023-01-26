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安博電視盒第十代 贈送紅外線遙控器

洛杉磯訊
安博電視盒UBOX10第十代，免費贈送紅外遙控器。（業者提供）
安博電視盒UBOX10第十代，免費贈送紅外遙控器。（業者提供）

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UBOX 10 安博十年全面升級，採用H618最新晶片、全新的Android 12系統，CPU全面升級，兼容性更強，速度更快，穩定性更好。WiFi支持最新WiFi 6，增加全球CDN節點加速，傳輸更快更穩。搭載藍牙與紅外線一體遙控器，更人性化，語音功能更全面，更有按鍵學習功能以及強制修復固件功能，操作更方便更智能。承襲安博歷代優秀傳統，不斷精進的UI顯示，操作更流暢。

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