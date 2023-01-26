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速勝貸款迎新春 免手續費低利息

洛杉磯訊

速勝貸款（IBIS Financial Corporation）迎新春送好禮， 免手續費低利息，在利息居高不下的大環境下，希望幫助大家在買房和重貸時拿到好的利息。不查收入貸款，可以貸款到80%，兩周放款。查收入貸款， 自住房、投資屋， 30 年固定貸款，利率低至3.625%，需提供最近兩年的稅表和最近一個月的工資單。

另外過橋貸款第一、第二順位都可以，住家、商業皆可。人民幣或美金過橋貸款，Hard Money Loan 有需要快速資金周轉，速勝貸款表示可五天內放款，抵押物業包括：住宅、商業地產、土地，不分地域，全美都可做。如果上面已經有貸 款，還可做第二、第三順位貸款，不查信用，不做估價，借貸形式可以是美金或者人民幣。

同時歡迎有多餘資金，想賺取穩定利息的投資人也可以做 lender，人民幣、美金均可，全程服務。速勝貸款同時做查收入、不查收入、外國人貸款、淨值貸款、企業信用額度貸款、建築貸款、商業貸款、老年人反向貸款、人 民幣貸款。

有需要可聯繫速勝貸款 Jennifer手機 626-620-3818 ，公司電話 626-254-7636 ，地址77 Las Tunas Dr.,Suite 204, Arcadia CA。

貸款 投資 稅表

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