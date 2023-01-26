周美懿 針對資產超過1300萬者 2/1-2/2免費線上講座

辛苦了大半輩子，準備退休才發現，出售公司或房地產 後付完稅只剩一半；不賣的話，不知道以後是否還能賣出好價錢，也不能等到更老時，需要花大錢時再處理，諸多變數，讓人坐立難安。

出售房地產所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？你知道你抱了20多年的投資 出租屋，已經無法再幫你減免當年所得稅？如何把自住屋付少稅套現出來當退休金 ？小孩有自己的專業，無法接管你的公，趁著公司有價值，賣出要報的稅，十分驚人。

諸多挑戰，還是有規畫空間來減少稅賦。如果你的資產在2026年會超過1400萬美元，那你已經有遺產稅的憂慮。這是一場由上市公司Amerprise Financial特許財務規畫師周美懿精心製作的線上講座，告訴你如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋，如何對抗市場風險而達到退休安穩的美夢。

講座中將精闢解說：1.數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付？現法和未來可能的稅改驅勢。2.降低、延遲甚至於免除該稅務的負擔。3.讓穩健求成長的分散風險投資策略，帶來退休期間的安心。4.更能帶來子孫綿綿不斷的財富，繼續為家族發揚光大。

講座時間：第一場（基礎班）2月1日週三4點至5點45分，第二場 （進階班）2月2日 週四4點至5點45分。報名截止時間：1月31日 週二中午12點以前，[email protected]電郵訂位。

講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。