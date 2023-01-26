我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

The Shops at Santa Anita 1/29兔年慶祝活動歡迎參加

亞凱迪亞訊

The Shops at Santa Anita（前身為 Westfield Santa Anita），將於29 日星期日下午1時至4時，舉辦農曆新年慶祝活動，邀請民眾一同慶新春迎兔年。

新年新起點， The Shops at Santa Anita 充滿幸運的喜氣，展望豐盛的一年，同時可欣賞各樣精彩的藝術表演。現場表演的有馨悅舞蹈學院、Kim Eung Hwa 韓國舞蹈學院、和精武堂武術學院，還有在電影「瘋狂亞洲富豪」中翻唱 Coldplay 作品Yellow的歌手何光玥(Katherine Ho) 特別亮相，農曆新年必不可少的節目傳統舞獅舞龍、由 The Immortals 團隊擔綱等等。

在這個闔家歡聚的節日裡，現場設有多個攤位，包括糖畫、泥人製作、臉部彩繪、扭氣球、和由著名藝術家 Shinobu Ichiyanagi 「Candyman」派發日本糖塑飴細工；總經理 Donna Guerrero 表示：「我們很高興在今年又能夠與美國亞裔及其他社區的家庭、朋友和合作夥伴，一同慶祝農曆新年假期。在過去十多年來，這個標誌性的文化時節已成為我們商場的一個傳統，我們很歡迎社區各界前來喜迎兔年」，該商場距離Pasadena 7 英里，位於 210 高速公路旁，在Arcadia緊鄰Santa Anita Racetrack，瞭解更多訊息，可訪問 shopsatsantaanita.com 並在社交媒體上關注 @shopsatsantaanita。

The Shops at Santa Anita，過去名為 Westfield Santa Anita，是聖蓋博谷地區包括San Marino、Hastings Ranch、Sierra Madre等城市受歡迎的購物中心 。商場內擁有超過 132 家商店，59 家餐飲和 18 個電影螢幕，訪客可以在本商場的戶外「長廊」區散步，並有品牌，如Nordstrom、Macy's、Lululemon、Coach、Sephora、H&M、Michael Kors 和 Zara。人氣旺盛的餐飲選擇包括海底撈火鍋在美國的首家分店，以及兩家獲獎餐廳 — 眉州東坡和鼎泰豐。在 2022 年，該購物中心又迎來 Ramen Nagi、Marugame Udon、Craft by Smoke&Fire 多家美食名店，更獲 Fabletics、Dr. Martens 和 IKEA Design Studio 入駐，擴充其零售陣容。

The Shops at Santa Anita 地址400 S. Baldwin Ave., Arcadia CA，電話626-445-3116。

電影 Macy's 亞裔

上一則

安博電視盒第十代 贈送紅外線遙控器

下一則

周美懿 針對資產超過1300萬者 2/1-2/2免費線上講座

延伸閱讀

秦振國 2024再戰國會眾議員

秦振國 2024再戰國會眾議員
加州10個酒莊 品酒、玩法很獨特

加州10個酒莊 品酒、玩法很獨特
南加暴雨 洛縣僅公共設施部分災損上億元

南加暴雨 洛縣僅公共設施部分災損上億元
現代汽車榮獲消費者指南®2023最佳購買大獎

現代汽車榮獲消費者指南®2023最佳購買大獎
擦身而過手機就被偷 洛縣華人喜拜訪商場頻現竊賊

擦身而過手機就被偷 洛縣華人喜拜訪商場頻現竊賊
亞市一對男女藏住健身房電氣室 被路人發現竟揮斧威脅

亞市一對男女藏住健身房電氣室 被路人發現竟揮斧威脅

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍