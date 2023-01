The Shops at Santa Anita 1/29兔年慶祝活動歡迎參加

The Shops at Santa Anita(前身為 Westfield Santa Anita),將於29 日星期日下午1時至4時,舉辦農曆新年慶祝活動,邀請民眾一同慶新春迎兔年。

新年新起點, The Shops at Santa Anita 充滿幸運的喜氣,展望豐盛的一年,同時可欣賞各樣精彩的藝術表演。現場表演的有馨悅舞蹈學院、Kim Eung Hwa 韓國舞蹈學院、和精武堂武術學院,還有在電影 「瘋狂亞洲富豪」中翻唱 Coldplay 作品Yellow的歌手何光玥(Katherine Ho) 特別亮相,農曆新年必不可少的節目傳統舞獅舞龍、由 The Immortals 團隊擔綱等等。

在這個闔家歡聚的節日裡,現場設有多個攤位,包括糖畫、泥人製作、臉部彩繪、扭氣球、和由著名藝術家 Shinobu Ichiyanagi 「Candyman」派發日本糖塑飴細工;總經理 Donna Guerrero 表示:「我們很高興在今年又能夠與美國亞裔 及其他社區的家庭、朋友和合作夥伴,一同慶祝農曆新年假期。在過去十多年來,這個標誌性的文化時節已成為我們商場的一個傳統,我們很歡迎社區各界前來喜迎兔年」,該商場距離Pasadena 7 英里,位於 210 高速公路旁,在Arcadia緊鄰Santa Anita Racetrack,瞭解更多訊息,可訪問 shopsatsantaanita.com 並在社交媒體上關注 @shopsatsantaanita。

The Shops at Santa Anita,過去名為 Westfield Santa Anita,是聖蓋博谷地區包括San Marino、Hastings Ranch、Sierra Madre等城市受歡迎的購物中心 。商場內擁有超過 132 家商店,59 家餐飲和 18 個電影螢幕,訪客可以在本商場的戶外「長廊」區散步,並有品牌,如Nordstrom、Macy's 、Lululemon、Coach、Sephora、H&M、Michael Kors 和 Zara。人氣旺盛的餐飲選擇包括海底撈火鍋在美國的首家分店,以及兩家獲獎餐廳 — 眉州東坡和鼎泰豐。在 2022 年,該購物中心又迎來 Ramen Nagi、Marugame Udon、Craft by Smoke&Fire 多家美食名店,更獲 Fabletics、Dr. Martens 和 IKEA Design Studio 入駐,擴充其零售陣容。

The Shops at Santa Anita 地址400 S. Baldwin Ave., Arcadia CA,電話626-445-3116。