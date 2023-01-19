羅斯密沃爾瑪與社區領袖同慶2023農曆新年
羅斯密沃爾瑪（Walmart）1月19日周四偕同社區領袖舉辦農曆新春慶祝活動。羅斯密市議員也是當年Walmart進駐的推手Margret Clark，華興保險總裁張國興代表Covered California，華興保險首席戰略官張洛萱，沃爾瑪 經理Eddy Rodriguez，聯邦律師鄧洪，亞太社區基金會執行長黃群雁，亞美專業協會（Asian American Professional Association）總監Karen Loong，Asian Business Association代表Dennis黃，ACE NextGen南加代表Ray都出席並祝世界日報讀者新年快樂。
慶祝活動以一株美麗的許願樹為重心，這株在中國文化中象徵尊貴與堅毅，盛開的木蘭花樹還將掛上祝願新年財運亨通，吉祥如意，寫在紅紙上的對句。
羅斯密沃爾瑪經理Eddy表示，許願樹是超過8百萬亞商美國人歡欣魔祝的農曆新春極具意義的一部分，親朋好友在春節團聚並將紅色對句繫在許願樹上，祈求願望成真，在新的一年好運連連。
每一株許願樹將分別獻給備受稱頌，過去一年來持續支持當地亞裔美國人社區之需求與願望的非營利組織。
慶祝活動的一部分，就是由每家組織的社區領袖帶頭將新年祝願紥在許願樹上，作爲對該組織的表揚與肯定。
兩家沃爾瑪商場的員工在許願樹的等備工作上都扮演積極角色，不但安排運送許願樹，同時設計美麗的紅色對句，並日將自己的新年祝願繫在樹上。
在接下來的一週裹，沃爾瑪的顧客將可參與這場意義非凡的新春傳統活動，將自己的新年祝願繫在許願樹上。許願樹將持續展示到1月30日，隨後將贈與接受表揚的組織。
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