羅斯密沃爾瑪與社區領袖同慶2023農曆新年

羅斯密沃爾瑪 （Walmart）1月19日周四偕同社區領袖舉辦農曆新春慶祝活動。羅斯密市議員也是當年Walmart進駐的推手Margret Clark，華興保險 總裁張國興代表Covered California，華興保險首席戰略官張洛萱，沃爾瑪 經理Eddy Rodriguez，聯邦律師鄧洪，亞太社區基金會執行長黃群雁，亞美專業協會（Asian American Professional Association）總監Karen Loong，Asian Business Association代表Dennis黃，ACE NextGen南加 代表Ray都出席並祝世界日報 讀者新年快樂。

慶祝活動以一株美麗的許願樹為重心，這株在中國文化中象徵尊貴與堅毅，盛開的木蘭花樹還將掛上祝願新年財運亨通，吉祥如意，寫在紅紙上的對句。

羅斯密沃爾瑪經理Eddy表示，許願樹是超過8百萬亞商美國人歡欣魔祝的農曆新春極具意義的一部分，親朋好友在春節團聚並將紅色對句繫在許願樹上，祈求願望成真，在新的一年好運連連。

每一株許願樹將分別獻給備受稱頌，過去一年來持續支持當地亞裔 美國人社區之需求與願望的非營利組織。

慶祝活動的一部分，就是由每家組織的社區領袖帶頭將新年祝願紥在許願樹上，作爲對該組織的表揚與肯定。

兩家沃爾瑪商場的員工在許願樹的等備工作上都扮演積極角色，不但安排運送許願樹，同時設計美麗的紅色對句，並日將自己的新年祝願繫在樹上。

在接下來的一週裹，沃爾瑪的顧客將可參與這場意義非凡的新春傳統活動，將自己的新年祝願繫在許願樹上。許願樹將持續展示到1月30日，隨後將贈與接受表揚的組織。