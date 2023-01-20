爾灣大華超市 新年驚喜多

新年酬賓，恭賀新禧——精采活動促銷盡在大華超市爾灣分店。（大華超市提供）

2023 農曆新年即將到來，不少華人 開始在為這個傳統文化中最重要的節日做準備。貼福字、挂花燈、辦年貨、做年菜，即使身在海外，也要努力讓這個春節更有「年味」。大華超市作為全美領先的亞洲連鎖超市，值此佳期，適時推出了豐富又驚喜的新春折扣，並將在本周五起連續三天（20日至22日)在爾灣 分店進行現場試吃、抽獎活動、及舞獅表演，歡迎廣大顧客前來體驗最純正的農曆新年。

1月20日至1月22日（農曆臘月29至大年初一），大華超市爾灣兩家分店將同步進行新春酬賓活動，除了異彩紛呈的折扣之外，更有多個廣大華人的「童年記憶」：旺旺、康師傅、思念等品牌閃亮登場，加入到買就送和試吃活動當中，為本次的新年活動增添別樣樂趣。另外，大年初一早10時、11時，Culver店和Walnut店將分別進行精彩有趣的舞獅表演，為新年添福添彩，與大家恭賀農曆新年。