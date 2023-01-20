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爾灣大華超市 新年驚喜多

洛杉磯訊
新年酬賓，恭賀新禧——精采活動促銷盡在大華超市爾灣分店。（大華超市提供）
新年酬賓，恭賀新禧——精采活動促銷盡在大華超市爾灣分店。（大華超市提供）

2023農曆新年即將到來，不少華人開始在為這個傳統文化中最重要的節日做準備。貼福字、挂花燈、辦年貨、做年菜，即使身在海外，也要努力讓這個春節更有「年味」。大華超市作為全美領先的亞洲連鎖超市，值此佳期，適時推出了豐富又驚喜的新春折扣，並將在本周五起連續三天（20日至22日)在爾灣分店進行現場試吃、抽獎活動、及舞獅表演，歡迎廣大顧客前來體驗最純正的農曆新年。

1月20日至1月22日（農曆臘月29至大年初一），大華超市爾灣兩家分店將同步進行新春酬賓活動，除了異彩紛呈的折扣之外，更有多個廣大華人的「童年記憶」：旺旺、康師傅、思念等品牌閃亮登場，加入到買就送和試吃活動當中，為本次的新年活動增添別樣樂趣。另外，大年初一早10時、11時，Culver店和Walnut店將分別進行精彩有趣的舞獅表演，為新年添福添彩，與大家恭賀農曆新年。

      

另外，在本次活動期間（1月20至1月22日，上午10時至下午5時），凡在兩家分店消費滿68元以上，即可獲贈新年限定購物袋一個，並參與轉輪盤抽獎活動，有機會贏取20元折扣券及其他各式驚喜禮品。贈品憑收據領取，每張收據限領一份。

新年酬賓，恭賀新禧——精彩活動促銷盡在大華超市爾灣分店。（大華超市提供）
新年酬賓，恭賀新禧——精彩活動促銷盡在大華超市爾灣分店。（大華超市提供）

華人 爾灣 2023

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