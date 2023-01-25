極品假期獨家推出「歐洲維京河遊輪」限時促銷

「極品假期 」推出歐洲維京河流遊輪限時促銷活動。（業者提供）

河輪專家「極品假期 」，獨家推出歐洲維京河流遊輪限時促銷：買河遊輪送機票，每人再減125元，訂金每人25元。促銷期至1月30止，船艙有限，先到先得。

知名國際遊輪品牌Viking River Cruise 維京河輪，以「雅奢」的方式漫遊歐洲內河，深度探索歐洲文化。歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，特別適合多次造訪歐洲的玩家級旅客。

「全包式—頂級河輪服務」有專人接機、送機，河輪套裝行程包含每日遊輪岸上觀光 、船上免費wifi、船上5星級美食與美酒，迎賓晚宴、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心、船上腳踏車免費租借。輕鬆深度暢遊歐洲多國，是一種充滿魅力物超所值的旅行方式。

「浪漫多瑙河 」造訪匈牙利首都布達佩斯，經過音樂之都維也納，再到歐洲最美小鎮的「帕紹」，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產 小鎮「雷根斯堡」等城市，到德國 的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。「暢遊萊茵河」一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘運河遊船，看河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就是到了德國的科隆。「美茵河」是萊茵河的一條支流，全長524 公里，萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像一把鋒利的寶劍把德國法蘭克福市劈成兩半，它被譽為「美茵河畔的耶路撒冷」、這裡也是世界文豪歌德的故鄉。

極品假期推出「8天萊茵河」阿姆斯特丹至巴賽爾，造訪荷蘭、 德國、法國、 瑞士4國，包6個觀光行程，2499元起。「浪漫多瑙河8天」雷根斯堡至布達佩斯，造訪德國、 奧地利、匈牙利3國，包5個觀光行程，2399元起。「多瑙河華爾滋8天」帕紹至布達佩斯，造訪德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利4國，包6個觀光行程，2399元起。「城市之光12天」巴黎到布拉格，造訪法國、盧森堡、德國、捷克4國，包10個觀光行程，3299元起。「法國巴黎至瑞士蘇黎士12天」造訪4國，有德國、法國、 盧森堡、瑞士，包10個觀光行程，3599元起。「15天大歐洲, 多瑙河+萊茵河+美茵河」阿姆斯特丹至布達佩斯，造訪荷蘭、德國、奧地利、 匈牙利4國，包12個觀光行程，3999元起。

以上價格為兩人一房基本河景房每人含稅價格，價格不含小費。詳情可電極品假期全美免付費電話1-888-680-5688，計畫你的河輪之旅。