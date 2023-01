The Americana at Brand賀新春 1/29現場發紅包

The Americana at Brand購物中心布置充滿年味。(業者提供)

慶祝2023 年的春節,Caruso喜躍迎兔年,集團旗下受華人歡迎的The Americana at Brand購物中心與The Grove,在每一個角落裝飾熱鬧傳統象徵。為慶祝兔年來臨,29日下午2時至5時在The Americana at Brand 可欣賞到熱鬧的傳統舞獅舞龍遊行 ,禮賓部將派發含有多家人氣商店和餐館獨家優惠的紅包,而部分紅包更內藏幸運驚喜。

The Americana at Brand賀歲酬賓亮點包括:Bar Verde購物可享8折優惠、David Yurman 限量版18K兔子金飾項鍊、Revice Denim 購物可享 8 折優惠、Teaspoon購物可享 77 折優惠。

The Americana at Brand 提供世界一流的零售、餐廳、娛樂和住宅。該購物中心提供購物、用餐和放鬆的聚會場所,同時享受美好生活。還擁有眾多時尚 精品店和流行的全球品牌,是洛杉磯最受歡迎的購物目的地之一,最新的時裝、配飾、美容產品、家居用品等等。地址在 889 Americana Way, Glendale, CA 91210 ,諮詢電話818-637-8982。

The Grove賀歲酬賓亮點包括:Bar Verde購物可享 8 折優惠, Blue Ribbon Sushi消費100元以上可享 85 折優惠(酒類除外)、Michael Kors消費200元以上可獲免費禮品、 Ray-Ban店內有 2 款限量版中國新年鏡框、Todd Snyder 所有標記商品可享額外7折優惠。

The Grove 結合了五光十色的高端零售體驗,是一個可供逛街購物、用餐並與家人和朋友共度好時光的聚會場所。

The Grove 以其時尚、溫暖、充滿活力的氛圍吸引了一系列國際知名品牌及名師,包括Nordstrom、Barneys New York、Banana Republic 、Apple、Vince、Nike等等許多品牌都在這裡獲得了各自連鎖店中的最高銷售額。 地址在189 The Grove Dr. Los Angeles, CA 90036,電話323-900-8080。

有關賀歲酬賓詳情可瀏覽The Grove: https://thegrovela.com/events/lunar-new-year-2023/,The Americana at Brand: https://americanaatbrand.com/events/lunar-new-year-2023/。