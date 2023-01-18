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瑞兔生風來進寶 理財錦囊助您大展鴻兔 錢兔似錦

洛杉磯訊

作者：吳紹榮

吳紹榮（Vinh T. Ngo）是美國銀行資深副總裁兼風險主管，負責芝加哥至西海岸市場的商業房地產投資組合。他近期當選了蒙市第五區議員，是前任嘉偉學區教委會主席和現任嘉偉教育基金會董事會主席。

東風放虎歸山去，明月探春引兔來。兔年好運擋不住，兔年財源滾滾來。

金兔來臨，我們可以借鑑「狡兔三窟」的思路，運用多種理财方案規劃新年。值此新年佳節之際，美國銀行為您帶來以下理財貼士，祝您步步高升，錢兔似錦。

錦囊一：分批償還信用卡債務。俗話說大事化小小事化了，您也可以將卡債化小，分批歸還。兩種常用還卡債的方式是雪球法和高利率法。雪球法指的是優先還清最小利率的卡債，高利率法指的是優先還清最高利率的卡債。如需進一步瞭解這兩種方法並判斷哪種方法最適合您，請觀看BetterMoneyHabits.com的「償還卡債策略」影片。

錦囊二：未雨綢繆。我們推薦大家備足可以應付三個月生活開銷的應急存款，以備不時之需。包括美國銀行在內的多家銀行均支持自動儲蓄轉帳。每月或每次發薪水時存下一些，就可以積少成多，聚沙成塔。這些應急存款金可以隨時動用，不應被鎖在需要收費取用的帳戶中。但也不能太容易動用——請考慮存入獨立的、FDIC承保的計息儲蓄或貨幣市場帳戶。

錦囊三：跟蹤您的支出情況。記帳了解每月的資金去向，決定需要削減的支出，以及是否需要削減。使用銀行的手機應用程式以及行動及網路銀行，可以幫助您跟蹤記錄支出。

錦囊四：進行自我投資。退休儲蓄就是為未來的自己投資。進行退休規劃，看看能否最大限度地利用您的資源，比如為401(k)計畫或個人退休帳戶（IRA）追加供款。退休計畫通常提供稅收優惠。您可自行研究各種方案，或聯繫美國銀行和美林（Merrill Lynch）顧問獲得幫助。

瞭解更多理財建議，請訪問美國銀行的免費理財資訊網站BetterMoneyHabits.com，瞭解關於預算編制、儲蓄、債務管理、自置居所、退休等主題的專業知識。美國銀行的本地負責人和志願者也會說多種語言開設社區課程，普及理財知識。

新的一年，授人以漁，讓小輩接受理財教育，掌握財務知識、提高財商，比直接給紅包更有意義。

制定並努力實現財務目標對於您的財務健康至關重要。正確的理財規劃、良好的理財習慣將助您福兔綿延，年富一年。

退休 儲蓄 利率 投資 教育

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