Yaamava’安排了節日裝飾1/22舞獅表演 以及特別賀年菜式

歡迎光臨全新擴建的賭場豪華度假村，迎福兔，展鴻運

Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel宣佈將隆重其事，展開慶祝農歷新年的一系列安排， 包括充滿傳統氣氛的節日裝飾、寓意好運和財富的舞獅表演、大手筆的現金和獎品抽獎，以及由Serrano Buffet特別炮製的賀年菜式。農曆新年慶祝活動將以絢麗的亞洲傳統節日裝飾開始。今年的設計理念是打造出一系列可互動的兔子，帶領客人與充滿生命力和福運的兔子凝聚在一起，以「Yaamava’ 大吉大利」為主題，為整個賭場注入活力、長壽和幸運的能量。的農歷新年慶祝活動將於1月22日展開，分別在下午4點到5點和晚上6點到7點在賭場舉行傳統舞獅表演。

為了令慶祝活動，Serrano Buffet將於1月22日（星期天）推出兔年特色菜單，僅限一天。除了賓客們喜歡的自助餐菜餚外，烹飪團隊還計劃從下午4點到晚上10點提供港式龍蝦和亞洲燒烤排骨等亞洲風味菜餚。座位有限，建議預訂，請訪問https://yaamava.com/food-drink/serrano-buffet預訂座位。

Yaamava’擁有一棟全新的豪華酒店大樓、全方位服務的水療中心，二十多家酒吧和餐館，而最近落成啟用的Yaamava’劇院，更是巫啟賢感恩演唱會的舉辦地點，也是美國葛萊美 獲獎歌手Pink和喜劇演員Kevin Hart巡演開唱的場館。

Yaamava’是美國西岸老虎機數量最多的賭場，7000多部老虎機中，其中就有可以下注高達5000元的。並且有多達五間高額投注廳，可享受每注最高可達2萬5000元刺激賭桌遊戲。的確是南加州 的終極博彩勝地。

Yaamava’距離洛杉磯 市中心僅65英里，從I-10公路驅車向東便能輕鬆到達，為南加 州居民提供一個絕佳的度假好去處。加入免費的Club Serrano玩家俱樂部，可獲得獎勵積分，換取各種獎賞和優惠，如音樂會門票、免費享用該賭場著名的龍蝦海鮮自助餐，當然還有Free Play，在數以千計的老虎機遊戲中一試手氣。在目前特別優惠活動結束前加入的新會員，將獲得與其他賭場匹配的等級和獎賞。

經過最近兩年的新建和擴張，Yaamava’已贏得多家出版物的讀者票選為「最佳賭場」，因為Yaamava’不斷精益求精，增添各種便利設施和娛樂項目。11月全新開幕的909 Food Hall便是一個體現美食 、啤酒、球迷文化，充滿活力的體育酒吧。場內有一個寛50英尺、高12英尺的壯觀大螢幕，可分成170多個螢幕展示不同的比賽鏡頭。全規模酒吧有32種輪替品牌的龍頭啤酒，搭配美味的比薩餅和燒烤，絕對是球迷們歡聚一堂的終極觀賽場所，帶給大家在加州絕無僅有的刺激體驗。

Yaamava’ Resort & Casino由聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority，簡稱SMEA）擁有和經營。該賭場度假村位於加州高地（Highland）市，擁有面向聖伯納汀諾山脈的廣闊視野。在2021年，高山賭場和聖曼努埃爾部落政府業務部獲全球工作場所文化權威認證為「最佳工作場所」。

欲瞭解Yaamava’ Resort & Casino的更多訊息，請訪問www.yaamava.com，並可通過Twitter、Instagram、TikTok和Facebook關注。