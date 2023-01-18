新年何處去？南海岸廣場兔年3D動畫花飾展！

兔在十二生肖輪回中的排列第四隻，代表具有創造力、同情心和敏感性。在南海岸廣場JEWEL COURT的兔年3D動畫花飾展由安詳的兔子坐在滿是金幣和金錠的花園頂上，歡迎春天和財富的到來。花飾周圍環繞著令人嘆為觀止的LED屏幕，呈現令人著迷的360°定制3D動畫視圖，其中包括友好而頑皮的兔子。多層次展示包括八個幸運燈籠和八個異想天開的吊球以及數百個五顏六色的燈籠，都帶來了幸運和繁榮。

往旋轉木馬廣場走去，發現更多的兔子在幸運噴泉上跳躍，慶祝水兔年，或者乘坐以生肖動物為特色的旋轉木馬！

展覽將於1月28日因私人活動而關閉，並於1月29日重新開放

消費送好禮

South Coast Plaza歡慶農曆新年舉辦消費送好禮自1月19日起，凡同日消費$2500以上就可獲贈琉璃工房專為South Coast Plaza設計的限量版水兔琉璃杯。 *有某些條件限制，數量有限送完為止，請到服務台查詢詳情。

豪華禮品大抽獎（ENTER-TO-WIN）

1月19日至2月5日參加就有機會贏得South Coast Plaza各精品店提供的豪華禮品大抽獎，獎品包括South Coast Plaza $800消費禮券。

請到South Coast Plaza服務台提供報名表。

聯銀卡新年優惠

1月19日至2月5日使用銀聯卡購物（62開頭），當日收據總額為2000美元（稅前）或以上到一張100美元的南海岸廣場禮品卡，有某些限制適用。

增強現實紀念卡

1月19日至2月5日

使用客戶服務處提供的特殊AR紀念卡，看到兔子在您的手掌中栩栩如生。

兒童燈籠工藝品

1月21-22日中午12-4點

兔年特別紙燈籠工藝品將可供孩子們在Carousel Court進行搭建和欣賞（每天供應有限）。

KATE SPADE NEW YORK 獨家兔年系列

在 MAC COSMETICS 推出「新年閃耀」

菲拉格慕（Ferragamo）以精選的成衣款式和標誌性配飾慶祝兔年，將中國傳統文化與品牌對2023 年吉祥祥和的願望相結合。

由創意總監Maximilian Davis設計的膠囊系列包括真絲方巾、襯衫和裙子、圓領毛衣、都市夾克和柔軟的棉質T恤，兩側搭配低幫運動鞋、Gancini搭扣腰帶、小皮具和標誌性手提包，包括Trifolio和 Studio 包。

PIAGET Altiplano Zodiac腕表

小朋友和永遠年輕的最愛

各項兔年精品

精選精品店推出限量版紅包慶祝兔年，這是農歷新年的傳統

參與的精品店和餐廳包括：

Aritzia、A|X Armani Exchange、Baccarat、ba&sh、Berluti、Bloomingdale、Buccellati 、Cartier、Celine、David Yurman、鼎泰豐、Diptyque、Emporio Armani、Fendi、Giorgio Armani、Harry Winston 、Isabel Marrant 、Lacoste 、Le Shrimp Ramen 、Louis Vuitton 、Mikimoto 、沛納海、樂天王朝、Prada、Sugarfina 、Thome Browne 、Vacheron Constantin 、Weekend Max Mara