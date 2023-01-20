維家保健贊助年節展 設攤位為民眾服務

【洛杉磯訊】 維家保健（Wellcare）是此次世界日報年節展的榮譽贊助單位之一，他們將設有一攤位在A-37為民眾服務。

Wellcare 在提供包括 Medicare Advantage 、和 Medicare 處方藥計畫 (PDP) 在內等各種 Medicare 產品方面，已有超過 20 年以上的經驗，這些計畫提供比 Original Medicare 更周全的平價保險。

現在，該公司考量每位 Medicare 受益人的需求提供各種福利 ，例如像是牙科、聽力及視力服務；可協助支付共付額的 Flex 卡；交通運輸服務；通話醫療看診；保健和健身 方案；居家支援服務；以及為慢性病患者提供的特殊補充福利。

Wellcare 是 Centene Corporation 全資擁有的子公司，也是領先業界的跨國醫療保健公司，該公司致力於逐一改善社區民眾的健康。

自 2022 年 1 月 1 日開始，Centene 的 Medicare 品牌將變更為 Wellcare 品牌，其中包括 Allwell、Health Net、Fidelis Care、Trillium Advantage、'Ohana Health Plan 及 TexanPlus。如欲瞭解有關 Wellcare 的詳情，可至年節展活動攤位，或可上網瀏覽 www.wellcare.com。