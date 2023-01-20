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國泰銀行喜迎新春 享優惠利率和兔年好禮

洛杉磯訊
國泰銀行喜迎新春享優惠利率和鍍金招財小兔、送財萌兔陶瓷存錢罐
國泰銀行喜迎新春享優惠利率和鍍金招財小兔、送財萌兔陶瓷存錢罐

【洛杉磯訊】兔抱財，福壽全來。限時定存優惠讓你福財兼得，以新資金在優惠期2023年1月9日至1月27日，到國泰銀行開設12個月期定存帳戶，除享優惠年利率，更能帶鍍金招財小兔回家。

凡以$50,000至$99,999.99或以上開戶，即享4.08% APY。以$100,000或以上開戶，即享4.28% APY。優惠期間現有定存客戶亦可存放$50,000新資金，以獲享此優惠。有關更多優惠年利率及詳情可洽國泰銀行各分行。或到國泰銀行年節展A-1及A-3攤位洽詢。國泰銀行是此次世界日報年節展的主要贊助單位之一。

鍍金招財小兔懷抱着喻意「百財」的「白菜」，祝擁有者今年豐足有餘，福財兼得。鍍金招財小兔數量有限，因此可儘速到附近國泰銀行分行開戶。

除此之外，國泰銀行也贈送財萌兔陶瓷存錢罐，給用新資金開立一個新的且符合資格的支票帳戶、儲蓄帳戶、貨幣市場帳戶或IRA帳戶的顧客，新資金需要達到最低開戶金額要求。符合資格的帳戶不包括學生儲蓄帳戶、學生優惠支票帳戶或基礎支票帳戶。每個符合資格的帳戶、家庭或企業僅限獲贈送一個財萌兔陶瓷存錢罐。

有關帳戶條件限制及詳情可到國泰銀行各分行洽詢。國泰銀行官網：www.cathaybank.com。

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