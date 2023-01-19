紐約人壽贊助年節展 設三攤位提供諮詢

紐約人壽保險 公司是此次本報年節展的主要贊助單位之一，在現場分三區設三個攤位服務民眾，攤位號碼是A5、B29、 C22。他們當天有專人在每個攤位提供保險諮詢。

紐約人壽保險公司是一家「財富」100 強公司，成立於 1845年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是全球最大的人壽保險公司之一。紐約人壽享有四大信用評級機構授予人壽保險公司的最高財務實力評級 : AM Best(A++)，費治 (AAA)，穆迪投資 者服務 (Aaa) ，標準普爾 (AA+)。

紐約人壽總部位於紐約市，其旗下公司提供人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險。New York Life Investments提供機構資產管理服務；紐約人壽的其他附屬公司提供各類證券產品和服務，以及零售共同基金。可至活動攤位瞭解更多資訊。

紐約人壽已連續168年分發保單紅利，印證了紐約人壽歷來保持財務實力、秉承互惠原則、以及持之以恆為客戶提升價值的承諾。自1990年以來，該公司每年支付的紅利都超過10億美元。在這期間，分發的保單紅利總額已超過440億美元。

紐約人壽去年發佈了創紀錄的紅利19億元，紐約人壽如何在疫情及股市動盪，這樣困難的情況下，還能發放給保戶創紀錄的紅利呢？這取決於紐約人壽多年以來的經營理念和方法，紐約人壽通過多元化收入曲道來經營，有壽險 、投資、資產管理、商業房地產投資，和紐約人壽高素質的業務代表服務社區客戶。

紐約人壽名下總共有2950億的資產管理，同時公司有超過280億的資產和現金的積累，因此這奠定了紐約人壽多年來一直在同行業中付給客戶的紅利都非常有競爭力，這樣不單是保護客戶家庭的財務，也幫助累積客戶保單現金值的增長。