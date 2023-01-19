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中心健保贊助世報年節展 與民眾同賀春節

洛杉磯訊
世界日報社長于趾琴(自左至右)、蒙市議員饒影凡、中心健保代表Gary Chua、中心健保加州銷售副總裁David J. Milligan，在日前記者會中合影。（劉子明攝影）
世界日報社長于趾琴(自左至右)、蒙市議員饒影凡、中心健保代表Gary Chua、中心健保加州銷售副總裁David J. Milligan，在日前記者會中合影。（劉子明攝影）

中心健保（Central Health ）是此次世界日報年節展的鉑金主要贊助商，他們在21及22日兩天，將在Garvey街現場設有2個攤位A-9、A-11、靠近Garfield Ave入口處，向民眾拜年。

中心健保榮獲2022年金牌選擇獎 (Senior Choice Gold Award 2022)， 是全美國400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。

中心健保一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。去年初並在阿罕布拉市山谷大道設立全新社區服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等多種功能，提供社區更完善的服務。社區服務中心，一是提供保險諮詢，二是提供年度健康檢查，三是提供社區活動中心場地，為會員和非會員年長者量身定活動，包括健康講座等。

中心健保二十年前主要是由華人醫師們組織成立，目前在南加州約有4萬會員，最大的特點是為年長者和紅藍卡者設立特別的健保計畫，讓年長者能夠減少醫療費用，同時提供更多的福利。

中心健保的「海外緊急醫療幫助」，報銷額度有一年5萬元及10萬不同的計畫，如會員要到海外或回中國、台灣或東南亞探親或旅行，萬一有緊急身體狀況或醫療事故，像突發性傷風感冒、病毒感染或心臟病發作等等，可以在當地就醫，之後將治療資料和所有費用收據提供申報，讓會員放心出門。

中心健保現行的「安美計畫」及「悅享計畫 」均是受到信賴的計畫。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。

如果你即將65歲或已經年滿65歲，可以參考一下他們的聯邦醫療保險計畫-悅享計畫。悅享計畫(HMO)除了給你每年高達$1500 的保費補助（聯邦醫療保險B部分的保費補助），還提供你免費的：醫師看診；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；遠程醫療；普通藥(第一及第二等級) ；化驗檢測及x光服務。同時計畫還提供以下豐厚福利：每季度$275 隨心卡 (FlexCard)，健身房，櫃檯成藥、草藥福利，視力，牙科，以及$50,000海外緊急醫療補助（不少健保公司沒有這項福利）。

至於中心健保安美計畫(HMO C-SNP)，如果你符合聯邦醫療保險的投保要求，並且具備以下一種情況均可加入這個計畫：心血管疾病 、慢性心衰竭(CHF) 、糖尿病。

安美計畫提供的福利包含：每月$50的B部分保費回饋；還提供你免費的：醫師看診、不限天數的住院福利、無限次數針灸、交通車接送服務、胰島素及糖尿病用品、 遠程醫療、普通藥(第一和第二等級)、優選生鮮食品。並且提供以下額外福利：每季度$300 隨心卡 (FlexCard)， 櫃檯成藥、草藥福利，鏡片鏡框補助，牙科保障，健身房，$100,000 海外緊急醫療保障。

目前中心健保的合約醫師，遍佈洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱、橙縣和范杜拉等縣，很多醫師都是在相關的醫療網下，比如中心健保與華人社區最近的加聯醫療網，多年來都有密切合作，組成了醫師、醫療網和醫院的團隊為民眾服務。

中心健保的還有一項優勢就近20年來，長期服務華人社區，特別瞭解華人會員的需要，尤其是隨時都有講華語的工作人員提供服務，能夠讓會員的溝通一清二楚。中心健保阿罕布拉社區服務中心地址在30 W. Valley Blvd., Alhambra，服務免費專線1-888-500-8907，TTY：711。歡迎年節展當天，到中心健保的攤位洽詢，他們有資深專員詳細解答民眾問題。

健保 聯邦醫療保險 福利

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