世報「兔年迎春」年節展攤位介紹

Chimmelier招牌漢堡內的炸雞外皮金黃酥脆。（業者提供）

Chimmelier炸雞漢堡 韓式獨特風味 鮮嫩多汁

Chimmelier (Chicken Sommelier) 創立於2021年疫情 期間，以納什維爾風味(Nashvile)炸雞在南加地區引起風潮。

由 hanchic 團隊設計的快餐休閒韓國炸雞店，將韓國風味引入經典炸雞三明治。招牌的K.F.C. (Korean Fried Chicken)漢堡，裡面的炸雞外皮金黃酥脆，裡面肉質軟嫩還多汁，是前所未見的口味。

Chimmelier將於年節展N6攤位，為民眾提供服務。

超人氣小吃 于記石磨煎餅果子

超人氣民間小吃「于記石磨煎餅果子 」2005年營業以來，每參加集會就備受消費者青睞，引來民眾大排長龍。攤位前香飄四溢，成為膾炙人口的經典美食。

于記傳承煎餅製作古法 ，用泡好的綠豆小米經石磨磨成糊，用句歌詞表達：豆麵攤成煎餅，雞蛋 色金黃，抹上麵醬紅辣醬，灑上蔥花撲鼻香。鐺圓面好攤開大，蔥多醬甜卷上長，新炸的果子酥又脆，民間小吃大名堂。

他們粿蓖蔥花等都是現場加工。疫情前價格15元，疫情後價格不變。攤位號碼N-11。

于記石磨煎餅果子。（業者提供）

Waffle Land雞蛋仔 香港傳統街頭小食

Waffle Land雞蛋仔有一個攤位在Garvey Ave路段近Lincoln Ave。除了傳統原味之外，內餡還有玉米、葡萄乾、椰子、巧克力、紫菜海苔多種口味，大人小孩都喜愛。攤位號碼L-14。

雞蛋仔是一種傳統街頭小食，是香港地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。傳統雞蛋仔中間是半空的，以雞蛋等造成調配出汁液，倒在兩塊特製蜂巢狀鐵製模版的中間。倒出來的雞蛋仔呈金黃色，有蛋糕的香味，咬下時會感覺特別，可以說是外脆內軟。

原味雞蛋仔。（業者提供）

海麻麻純手工 阿膠糕/牛軋糖/雪花酥

海麻麻在年節展中提供有純手工不同口味的阿膠糕，有蔓越莓及陳皮等口味；以及牛軋糖，雪花酥，檸檬糕等。有禮盒包裝，過年送禮大氣上檔次。攤位號 A41 。

純手工阿膠糕1磅75元，牛軋糖半磅裝1包15元2包28元。雪花酥1包18元2包30元。另有檸檬糕，面膜，祛濕茶等產品。

阿膠糕男女老少皆宜，尤其是女性還有產後的媽媽們。對美容養髮，補血，滋陰潤肺，氣血兩虛，頭暈目眩，心悸失眠等都有幫助。

海麻麻阿膠糕。（業者提供）

華粵國際提供 試吃A1即食麵/即溶咖啡

華粵國際代理的A1，是馬來亞新風味 ，品種眾多，例如咖哩叻沙麵和米粉，用獨家叻沙配方來保持叻沙的原味和咖哩香料的香味，椰香味濃鬱，配上質地Q彈和充滿米香味的麵條，3分鐘即可享用 。

還有A1鮑魚麵 ，濃濃的鮑魚汁配上藥材熬出來的湯，每一口湯汁都能讓你感受到藥材和鮑魚湯汁的濃鬱香味香。搭配QQ又有彈性的快熟面，堪稱絕配；重點還有鮑魚在裡面。

華粵國際會準備A1即食麵及即溶咖啡給到場來賓試食；帶給社區馬來亞A1新風味。攤位號碼N-14及N-16。

A1馬來西亞食品豐富多樣。（業者提供）

真佛般若藏非營利機構 免費書籍與民眾共享

真佛般若藏是一個非營利機構，集書畫出版與免費電子書網站於一身。他們是世界上罕見的出版商，只出版一位作者的作品：蓮生活佛，俗名盧勝彥，他是當代道顯密大成就者。

法王以書傳法，50餘年來每日一篇文章，以其親身經歷教示眾生得解脫，出版著作已達292本。並由弟子們翻成多國文字，在世界各地流通。真佛般若藏亦是當今世上難得的電子書網站，提供免費的電子書、有聲書、說法開示影音。在A-48攤位備有小禮品，歡迎參觀。

真佛般若藏電子書網站。（業者提供）

偉博多媒 免費電郵電子報

歡迎民眾在年節展活動到「偉博多媒」的A-33號展位上，體驗該媒體的新近產品。

只要在當場留下電郵地址者，第二天早上七點鐘，電郵信箱中就會收到一份完整的報紙，即台灣時報、中國日報的免費「電郵電子報」；天天收看。此外，服務人員還將展示如何下載電子報連結，將連結設定在手機首頁，以便日後隨時隨地看報紙。

「偉博多媒」歡迎讀者們給予建議與指教，攤位上還贈送讀者兔年春聯，祝福大家新春氣息昂然，萬事如意。

偉博多媒提供多家「電郵電子報」。（業者提供）

Korreal旗下簪花品牌 結合中國傳統手工藝

Forbidden Boutique是Korreal Inc旗下的一個簪花品牌。與多位傳統髮簪設計師和手藝人合作，推廣和出售各種用中國傳統手工藝製作的纏花和絨花飾品。攤位在B-10。

店主熱愛中國傳統文化和傳統技藝，2019年跟隨漢服文化崛起的趨勢，創辦了這個品牌。無論你是身著漢服，婚紗，還是搭配日常穿戴，該品牌飾品都相當適合。

Forbidden Boutique簪花品牌。（業者提供）

韓國護膚品和化妝品 Americos Inc現場特賣

隨著韓國化妝品 K-beauty 越來越受歡迎，Americos Inc韓國護膚品和化妝品銷售公司，届時會有大量的韓國護膚保養品、美妝品，卸妝、洗髮護髮用品，面膜等，以超級優惠價提供給現場來賓。想要趁便宜囤貨這是機會。攤位號 A-45。

Americos Inc於 1997 年創立於洛杉磯，韓國護膚品和化妝品銷售商。2005年與韓國第一化妝品牌Clio簽約，獲得Peripera、Goodal、Mediheal、Jigott、RG3、AO3等人氣品牌的代理權。

Americos Inc韓國護膚品。（業者提供）

惠安納醫療保險公司 30年經驗提供計畫

惠安納（Humana）醫療保險公司將參加年節展，攤位號碼是B-17。

對於許多即將迎接 65 歲生日的人來說，他們最大的疑問是應該選擇原有聯邦醫療保險 ，還是聯邦醫療保險優勢計劃？

惠安納（Humana）醫療保險公司擁有提供超過 30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）與處方藥計畫會員。他們提供包括惠安納Gold Plus HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage），可能可以迎合你的需求。

他們也提供專注的醫療保健服務，讓你的醫療健保之路變得更輕鬆容易。從充分了解你需要的醫生，到超越原本聯邦醫療保險的額外福利。更多詳情可洽他們的活動攤位。