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珠江橋牌醬油烹調食品 供民眾試吃 並送禮品袋

洛杉磯訊
華粵國際公司是中國出口第一醬油品牌「珠江橋牌」的北美唯一總代理商。(業者提供)
華粵國際公司是中國出口第一醬油品牌「珠江橋牌」的北美唯一總代理商。(業者提供)

W.Y. international Inc 華粵國際公司是年節展贊助單位，成立於1982洛杉磯，有40年食品進出口 、批發和代理經銷業務 ，包含醬油醬料、亞洲食品、米麵製品、罐頭、零食點心、加州和歐洲紅酒等，客戶遍佈全球。

在北美，華粵代理的醬料、食品銷售到全美國和墨西哥，而服務範圍涵蓋中西超市、餐飲行業、工業食品製造、和各大電商 (Amazon、 Walmart & Weee) 。

而「珠江橋牌」是該公司其中最出衆的品牌，始創於1958年，以精選黃豆和優質小麥粉，經天然釀造而成非轉基因，不添加酸水解植物蛋白來調釀醬油。珠江橋牌作為首個出口全球的醬油品牌，為全球消費者帶來了正宗的傳統中式醬油。

珠江橋牌爲全球100多個國家消費者共同認可，爲全球家庭、餐飲及食品加工提供廚房一站式服務，成為連接東西方飲食文化的使者。 珠江橋演繹了超過半個世紀的傳奇，可以說是味聚全球。

華粵國際公司是中國出口第一醬油品牌「珠江橋牌」的北美唯一總代理商。活動當曰，華粵會用珠江橋牌醬油 ，金標生抽王和草菰老抽，烹調食品給到場來賓試食，及送出珠江橋牌禮品袋。攤位在N-14及N-16。

加州 墨西哥 洛杉磯

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