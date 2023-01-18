福全健保首度參展 專業健保代表為民眾解疑

福全健保 （Clever Care Health Plan）首次參加並贊助世界日報的年節展，藉此向長輩朋友們拜年，並為長輩朋友提供適合亞裔傳統的健保計劃，有專業健保代表為民眾解疑，更帶來精喜小禮物與社區同慶新年。

福全健保資深健保顧問Bill Kao(高) 表示，新年新希望，長輩們最重要的是健康平安。進入65歲，長輩們需要為自己選擇一份適合自己的醫療保險。原始的聯邦醫療保險 不包含處方藥、中醫門診治療、 牙齒、眼鏡、和助聽器福利 ，還需要自己負擔住院的自付額，和分擔其他醫療服務大概20%的費用。

因此，很多長輩會選擇另外的保險， 來獲得更多額外的福利保障，聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage HMO Plan）便是一種常見的選擇。

福全健保是近年來頗受華人長者歡迎的一種聯邦醫療保險優勢計劃。每月無需支付額外費用就可以享受更多的額外福利。福全健保額外福利包含：$0元保費計劃，不僅包含原始聯邦健保的所有醫療服務，還包含處方藥、中醫門診治療、牙齒、聽力、眼鏡等多項附加福利。福全健保優勢計劃為會員提供每年高達 $2500元的牙科津貼，可以用於補牙、牙冠、牙橋、牙根管等治療項目。還提供津貼配眼鏡、配助聽器，及在藥房櫃台購買非處方藥，上健身房和中藥草藥補品的津貼。

福全健保紅藍卡優勢計劃還直接將東方的養生醫療和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐，推拿，刮痧，艾灸和反射療法。

福全健保的會員，更可以免費參加為長輩所提供的太極拳、瑜伽和各種東方養生的課程。

福全健保有會講普通話、廣東話的險專業顧問解答各種問題，攤位在A-8。亦可去電福全健保，即可獲得一份中文版聯邦醫療保險指南。中文專線833-388-2482，粵語專線-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。Clever Care Health Plan, Inc.是一個與Medicare簽約的HMO計劃，註冊取決於合約的續簽，福利會因計劃而異。