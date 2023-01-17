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Larry Flynt's Lucky Lady Casino 迎農曆新年 每一小時抽獎

洛杉磯訊

Larry Flynt's Lucky Lady Casino提供各種桌上遊戲，位於洛杉磯Gardena市。迎接中國農曆新年，除贊助本報年節展外，1月22日從下午2點到晚上10點，該賭場每隔一小時，將隨機選出一位獲勝者，從幸運現金樹中選擇一個紅包，內含高達888美元的現金獎勵。

Larry Flynt Lucky Lady Casino 擁有 60 種桌上遊戲，包括撲克、二十一點、百家樂、密西西比梭哈撲克、Big O（Omaha Poker）、牌九撲克、三張牌和終極德州撲克。該賭場擁有經典蒙特卡洛風格的裝潢、豪華的私人博彩室、各種促銷活動以及無與倫比的餐飲服務。

2016年6月，Larry Flynt Publications 的發行人兼總裁兼附近 HUSTLER Casino 的所有者 Larry Flynt ，獲得了加州的監管批准，購買了Gardena市歷史悠久的房產。

該建築建於1940年作為西方俱樂部運營，並於1947年更名為諾曼底賭場。

弗林特投資超過 500 萬美元用於裝修，並於2018年7月以新名稱 Larry Flynt's Lucky Lady Casino 正式開業。

他們還有桌邊服務，讓玩家可以直接將豐富的美味的佳餚送到客人的座位上。電話310- 352-3400，營業時間周一至四10am 至4am，周五開放24小時，地址1045 Rosecrans Ave, Gardena, CA 90247。網址www.luckyladyla.com。

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