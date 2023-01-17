Larry Flynt's Lucky Lady Casino 迎農曆新年 每一小時抽獎

Larry Flynt's Lucky Lady Casino提供各種桌上遊戲，位於洛杉磯Gardena市。迎接中國農曆新年，除贊助本報年節展外，1月22日從下午2點到晚上10點，該賭場每隔一小時，將隨機選出一位獲勝者，從幸運現金樹中選擇一個紅包，內含高達888美元的現金獎勵。

Larry Flynt Lucky Lady Casino 擁有 60 種桌上遊戲，包括撲克、二十一點、百家樂、密西西比梭哈撲克、Big O（Omaha Poker）、牌九撲克、三張牌和終極德州 撲克。該賭場擁有經典蒙特卡洛風格的裝潢、豪華的私人博彩室、各種促銷活動以及無與倫比的餐飲服務。

2016年6月，Larry Flynt Publications 的發行人兼總裁兼附近 HUSTLER Casino 的所有者 Larry Flynt ，獲得了加州 的監管批准，購買了Gardena市歷史悠久的房產。

該建築建於1940年作為西方俱樂部運營，並於1947年更名為諾曼底賭場。

弗林特投資 超過 500 萬美元用於裝修，並於2018年7月以新名稱 Larry Flynt's Lucky Lady Casino 正式開業。

他們還有桌邊服務，讓玩家可以直接將豐富的美味的佳餚送到客人的座位上。電話310- 352-3400，營業時間周一至四10am 至4am，周五開放24小時，地址1045 Rosecrans Ave, Gardena, CA 90247。網址www.luckyladyla.com。