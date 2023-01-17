世界日報與蒙市政府合辦 「兔年迎春年節展」 攤位介紹

Global Energy 幫屋主降低水電費用

你正在尋找降低水電費的方法嗎？Global Energy公司主要是推廣社區節能計劃，代表南加州天然氣公司合約服務，總部位於加州鑽石吧。

他們的能源服務，由多語種代表向客戶傳授知識。服務包括：免費到府安裝，免費節能配件包括：低留量節水器，浴缸出水分流器，中央冷暖氣空調智能開關，客戶自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐免費更新安裝服務，以達省水，省天然氣，省錢目標。

他們提供的各種計劃和服務，以幫助降低民眾的能源費用，和獲得有關長期節能策略的知識等等。不論家庭收入，只需瓦斯帳單即可。想了解更多，可至他們年節展攤位諮詢，他們的攤位號碼是A-13。

百貨公司清倉拍賣品 最便宜產品$1起

百貨清倉大拍賣Fashion Closeout參加本報各種展覽多年，為感謝顧客支持，在物價上漲的現今，仍然以$1大甩賣回饋。該公司專精各大百貨公司清倉產品價，凡圍巾、洋裝、戒指、項鍊、耳環，最便宜一樣$1， 毛衣$5，質量稍好的3條$5、3條 $10、質量稍好的及外套大衣也都特價優惠。送禮自用超級划算。

該攤位每次活動都受到熱烈反響，現擴大服務在聖蓋博市順發超市內、及羅蘭岡香港超市內設有特價專區，平時顧客可去那裡購買。但$1特價，還是只有在年節展他們A54的攤位去選購，錯過就要等下一次的活動囉。

LingoAce 免費禮品 免費1對1在線中文直播課

在家學中文、專業的海外中文教育 平台LingoAce，將參與此次年節展活動，他們的攤位號碼是C6。活動當天，在他們的攤位可免費領取LingoAce 1對1在線中文直播課，和超多好禮，及春節折扣。現場也提供免費禮品，先到先得。

在海外的學子們學中文有發音問題，如何讓孩子愛學中文？這對多數家長來說是件頭痛的事，「學中文」是世界發展的趨勢，也是孩子最大優勢。在家學中文最專業的海外中文教育平台LingoAce，課程服務100個不同國家跟地區，超過30萬用戶註冊。他們專業中文在線教育平台，針對3-15歲青少兒提供高標準的語言課程。豐富多樣學習活動，1對1專屬課堂，實時真人教學，沉浸式教學。

人人保險 代理 美國各保險公司產品

人人保險（Ren Ren Insurance）代理美國各大保險公司的產品，推薦適合你的計劃和方案。

公司業務內容包括：1.個人和公司健康醫療保險 ；2.人壽保險、意外重疾保險、寶寶終身計劃；3.公司商業勞工險、商業責任險；4.對65歲老人紅藍卡醫療保險；5.年金、IRA、Solo 401K 等延稅計劃；6.旅遊保險、學生保險、美國人短期留美醫療等；7.牙科、眼科保險、汽車/房屋及雨傘保險。詳情可至其C23攤位洽詢。

許凱莉Kerrie Hsu 免費送免年好財運小禮物

投資 顧問Kerrie Hsu 許凱莉認為買保險比其他投資更好。她說，父母應該為自己和孩子多買幾份保險。這計畫是可幫助大家未來避免賺到錢還要交稅的問題。

此外，許多資產規劃和保護專家也特別強調，有移民計畫的華人朋友，投資移民家庭，最好在拿到綠卡之前，儘早找到一個精通美國稅務的律師，還有會計師丶理財保險規劃專家，量身定做一套合法避稅，分散風險的資產規劃方案。

詳情可到她的攤位當面諮詢，還可領取免費的免年財運小禮物，如果先跟他預約見面626-228-7346，許凱莉會另外送一個2023新年見面免年禮物。禮品數量有限。攤位B11近Lincoln Ave.