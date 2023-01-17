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消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

玉兔迎春歲月新 中國信託銀行與世報一同歡慶春節

洛杉磯訊
中國信託銀行去年於南加州開設了多家實體新分行。（業者提供）
中國信託銀行去年於南加州開設了多家實體新分行。（業者提供）

歡慶兔年春節，中國信託銀行(CTBC Bank USA)特為此次世界日報年節展黃金贊助。該銀行表示，感謝社區客戶30年多來長期的支持，為持續提供一流及專業的銀行服務，中國信託銀行於2022年成功的跨越另一個里程碑。

中國信託銀行去年於南加州開設了多家實體新分行，中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前全美共有19家分行遍及加州，紐約州及紐澤西州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託子行皆有頻繁的業務往來。為此，中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便安全。民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，可上網 www.ctbcbankusa.com/global-transfers 。

中國信託銀行擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。更多詳情可上網 www.ctbcbankusa.com 。

華人 加州 新加坡

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