「大莊家」祝福兔躍飛凡 新春好運10萬獎賞送大禮

2023 農曆新年即將到來，大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）與華人 喜迎兔年賀新春，將於一月份呈獻連串豐富的獎賞送大禮活動及喜慶節目。

新春好運$100,000獎賞送大禮

1月20、27日 (週五) 兩天，舉行「新春好運幸運大抽獎」活動，送出總值$100,000 EasyPlay及現金獎賞。會員只要在每個抽奬活動日晚上6時至10時玩角子老虎機或桌上娛樂，便可賺取機會參加抽獎，獲取豐富獎賞。抽獎機會將按會員級別分配, 抽奬於晚上7時起至10時舉行,得獎名單於每個小時公佈，每個抽獎日將有共60位幸運兒獲取分別為$250, $500, $750 EasyPlay獎賞，晚上10時將會抽出1位幸運兒獨得$25,000 現金大獎，多玩多賞。

「好運紅包」送大禮

在1月份逢星期二及星期四舉行，會員只需在活動期內的下午12時至晚上10時在推廣活動區刷會員卡就有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

精彩鴻運醒獅匯演

1月28日下午3時開始，寓意吉祥與好運的醒獅隊伍，由「大莊家」賭場北面停車場入口處開始，一直巡遊進入賭場內，圍繞整個賭場大廳展開精彩的演出，嘉賓將可獲派紅包餵金獅，祈福新年行大運。

兔年新春品嚐賀年美饌

「大莊家」三家亞洲美食 餐廳Bamboo、Blazing Noodles、Umi 壽司/蠔吧特別為農曆新年烹製一系列「好彩頭」賀年美饌，為新一年帶來好彩頭，共慶新歲。

Umi 壽司/蠔吧廚師Kiyo Ikeda精心設計的賀年美食有「金龍獻瑞」龍蝦伊麵、「一團和氣」蘿蔔魚生卷、「富貴生財包」鴨鬆生菜包。

Bamboo主廚Marie Surakul别出心裁的美饌為財運亨通的「富貴有餘」酥炸全魚、福澤安康的「喜慶連年」炒麵；以及多款精選賀年菜式。

酒店大堂旁的Blazing Noodles提供六款傳統亞洲賀年特色菜，包括「花開富貴」皇帝蟹炒飯，「富甲一方」金蒜黑椒牛柳，還有龍蝦，鱈魚等。

各餐廳賀年美饌供應期由1月15日起至1月29日，訂座可登錄www.Pechanga.com/eat或電 (951) 770-8504。

新春節慶傳統賀年裝飾

「大莊家」為慶祝兔年來臨，全賭場度假村已充滿傳統新年作佈置，包括喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋樑、春意盎然的桃花、傳統書法題詞等。新春佈置主題將為期一個月，歡迎光臨大莊家拍全家福或自拍。

大莊家賭場度假村今年持續贊助世界日報 2023迎春年節展，將於1月21、22日在大莊家的展位上（近Garfield街段A15, A17）向大家拜年並發派小禮。

想瞭解更多「大莊家」活動及優惠詳情可電(877) 711-2946或上網 www.Pechanga.com。大莊家位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，距洛杉磯 近一個半小時車程。