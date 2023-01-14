草堂寺春節期間 供參拜/祈福/安太歲

蒙特利公園 市的「草堂寺」在春節期間，佛殿開放，供善信參拜、祈福或安太歲，可電626-307-3898查詢或預約辦理。

該寺表示，於1月21日(農曆除夕)週六晚上開放至凌晨12時供信眾參拜。並備有護身平安符、太歲平安符、家宅平安符，供各界善信迎請，保身安家，吉祥如意。另1月22日(年初一)週日彌勒菩薩聖誕，上午11時舉行普佛祈福法會、1月29日(年初八)週日上午10時有齋天祈福法會，歡迎善信參加。

該寺表示，善信也可以在除夕晚上到寺內上香，祈求2023 年(癸卯年)自身康健和閤家平安。寺內設有太歲殿，可為各界人士安太歲。2023年是「癸卯」年，凡生肖屬兔、雞、鼠、馬的人，在兔年沖、犯太歲。沖太歲的人，安奉太歲敬拜，可令大事化小，平安度過一年。該寺也有代查流年運程、指點迷津服務等。

另該寺有消災藥師佛壇城，可請十二生肖為善信作守護神，並製成「護身卡」，讓大眾迎請佩帶。住持萬峰上師修為深厚，以佛法智慧、易理，為大眾運程指點迷津。歡迎各界前往禮佛，參加佛前闔家「平安光明燈」、消災「藥師燈」、祈福消災解難，共沾法喜。該寺的法務，全年可為大眾祈福消災，誦經、禮懺、修法等。

草堂寺地址在127 N. Huntington Ave., Monterey Park (蒙市郵政 局旁)。