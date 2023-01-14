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林大衞保險 特別提供客户三項服務

洛杉磯訊
資深保險專家林大衛
資深保險專家林大衛

2023年林大衛保險團隊為了回饋顧客，特為所有投保客戶提供免費Notary Public的公証服務，免費贈送經DMV認證的消除罰單點數的中英文網絡課程，免費幫助客戶申請社會安全局紅藍卡。

擁有六家分公司、代理數十家A級保險公司的林大衞保險團隊，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。多年來其商業部門，提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前一個月去個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費。汽車與房屋保險也有特別優惠。

代理 數十家A 級保險公司的林大衞保險團隊，擁有網路報價及服務系統，只要一通電話，留下資訊，訓練有素的保險經紀能夠迅速由網路報價系統中，選擇便宜又可靠的汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險，比價後若滿意可由電話付費或自行用信用卡付費，保單即刻生效， 可由一般信件，電子郵件，短訊，傳真等直接發送給客戶。

林大衛保險團隊能迅速替客戶從許多A 級保險公司選擇便宜又可靠的保險，不會忽視保障的內容，林大衛團隊表示，從他們出去的每張保單他們都會負責到底。另外一個特點就是，任何一家分行都有訓練8至20年的保險經紀為客戶服務，對不同的投保客戶，都會量身定制各類保單。

負責人林大衛提醒大家，房屋保險一定要買，它涵蓋了大家最大的資產，房屋保險有許多不同類型，從不同類型的風險，來選擇各種保險項目。該公司可以協助添加你的保險內容，找到最適合的房屋保險。如房東的住宅消防保障，為家中的珠寶或古董重要個人財產投保等。當購買重大個人資產時，建議向他們的保險專業人士諮詢。

報價及服務電話1-800-778-8588或電郵 [email protected]。林大衛保險北岭總公司電話818-734-1988，阿罕布拉市電話 626-288-9808，亞凱迪亞電話 626-371-0388，爾湾電話 949-593-0888，鑽石吧電話 909- 860-7770，哈仙達岡電話 626-667-2000。連結：www.topcoinsurance.com。

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