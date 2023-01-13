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吉利超市開幕 自產自銷 新張特價並有贈品

洛杉磯訊
阿罕布拉市「吉利超級市場」隆重開幕
阿罕布拉市「吉利超級市場」隆重開幕

位阿罕布拉市Valley Blvd與New Ave西面一個路口、泰安廣場內的「吉利超級市場」，已正式開張營業(見圖)，新張期間除特價外，買20元以上即有禮品贈送，贈品至1月15日截止。

吉利超市有個特點：他們是由自家的農場和果園直營，蔬菜和水果在新鮮度和價格上都有競爭的優勢。新張期間，推出數十種特價商品，其中由自家農場種植的五大皇牌產品毛瓜、茄子、苦瓜、浦瓜、及勝瓜等，以超特價3磅99美分銷售，其他特價商品詳情，可參考本報今天或逢星期四刊登的全版彩色廣告。

該超市負責人表示，他們在加州的Fresno、Camarillo，及墨西哥等地，都有自己經營的農場與果園，家禽和肉類也是由阿肯色州的養殖場直接供應，自產自銷是的他們超市的特別之處。再加上有自己50部運輸車的物流團隊，能保證快速運輸到自家超市，也確保蔬菜、水果的新鮮度，而且無需經過中間商，價格更便宜，可以為顧客節省金錢。

在農曆新年即將到來之際，為了滿足華人過節期間採購，特別推出一些充滿年味的食用品。同時店內還擺放著數千種不同類別的各國商品，新鮮蔬菜、水果、肉類、海鮮、南北雜貨、餅乾、泡麵、零食、飲料、冷凍食品、罐頭、乾果，鍋碗瓢盆、日用百貨及各種家鄉食品等，品種繁多，可以解決民眾所需與思鄉之愁。

吉利超級市場電話626-872-0898，地址在1251 E. Valley Blvd., Alhambra, CA (與Vega Street交界)。

蔬菜 加州 墨西哥

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