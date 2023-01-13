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華源食品集團 中國新潮食品展銷發布會

洛杉磯訊
中國新潮食品展銷會。（圖：業者提供）
中國新潮食品展銷會。（圖：業者提供）

由OCM美國華源食品集團主辦的「第五屆中國新潮食品展銷會」，昨在洛杉磯喜來登舉辦新聞發布會。現場出席的重要來賓有：美國華源食品集團董事長王剛、國會議員、洛杉磯政界官員、商界代表；未能到場的中國眾多企業品牌代表如元氣森林、稻香村、徐福記、茶裏、衛龍、白家、王老吉、蒙牛、今麥郎、海天、三頓半等，也發來視頻道賀。

美國華源食品集團於2015年8月成立，總部位於洛杉磯，倉儲面積超過30萬呎，紐約分公司倉儲面積10萬呎，休斯頓分公司倉儲11萬呎，芝加哥分公司倉儲8萬呎、再加上亞特蘭大、舊金山，全美倉儲總面積已達到64萬5000呎。

華源並大力發展深度分銷體系，持續強化對美國市場的覆蓋，先後成為元氣森林、衛龍、稻香村、王老吉、盼盼、蒙牛、今麥郎、金龍魚、海天、三頓半、烏江、白家、徐福記、好人家、東鵬特飲、茶裏、王家渡、Flying Goose、Samyang、CJ Foods、 UFC、好麗友等品牌的美國代理商。

2023年是美國華源食品集團進軍主流市場的主場年，目前已與HEB Central Market， Whole Foods， Grocery Outlet， 99 Cents Store建立了合作關係，大舉邁進主流市場的腳步已經打響。

董事長王剛表示，中國新潮食品展銷會由OCM華源發起，自2018年起已舉辦五屆，成為美國規模最大的中國食品展銷會。2023年第五屆中國新潮食品展銷會（見圖），將於1月14日在波莫納國際展覽中心盛大開幕；承辦了整個5號展廳。

新年囤貨、親子娛樂、拍照表演，展銷現場等你一一打卡。年味十足的許願牆、網紅牆駐足流連；精彩的表演、遊戲區歡聲連連；更有玲娜貝兒、星黛露巨型人偶等你相擁。

中國新潮食品展銷會中玲琅滿目的零食，滿購就送驚喜贈品，例如：買滿香納蘭$60送香納蘭冰盒貼1個、買滿海皇鮑魚$100送鮑魚冰盒貼1個+暴富購物袋1個、 買滿香納蘭+ 海皇鮑魚滿$150送香納蘭手拉車、買滿香納蘭+ 海皇鮑魚滿$250送 豪華版黑色手拉車….（贈品不能疊加，數量有限，先到先得）。展會地址是 2705 Fairplex Dr. Pomona CA，華人工商大展第5號展廳。

想瞭解美國OCM華源食品集團代理品牌更多詳情，可關注Instagram IG「@OCMfoods」，微信公眾號OCMgroup，小紅書@美國華源食品集團，瀏覽官方網站 www.OCMfoods.com。

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